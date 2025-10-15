Novi lider Sirije kod Putina: "Redefinišemo odnose sa Rusijom"

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara rekao je Putinu da će poštovati sve sporazume sa Rusijom i da su ruske baze u Siriji sigurne. Tokom prve posjete Moskvi, Šara je zatražio izručenje Bašara al-Asada, ali se od Rusije ne očekuje pozitivan odgovor.

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara rekao je danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će poštovati sve dosadašnje sporazume između Damaska i Moskve, sugerišući da su dvije glavne ruske vojne baze u Siriji bezbjedne.

Šara, koji je nekada predvodio sirijski ogranak Al-Kaide i krajem prošle godine srušio predsjednika Bašara al-Asada, bliskog ruskog saveznika, razgovarao je sa Putinom na početku sirijsko-ruskog samita u Kremlju. Ovo je njegova prva posjeta Rusiji otkako je došao na vlast.

"Bilateralni odnosi i zajednički interesi povezuju nas sa Rusijom i poštujemo sve sporazume koji su postignuti s njom. Radimo na redefinisanju prirode odnosa sa Rusijom", rekao je Šara Putinu, govoreći na arapskom jeziku.

Putin mu je odgovorio da je Moskva spremna da učini sve što može kako bi radila na "mnogim zanimljivim i korisnim inicijativama" i obnovi odnosa o kojima su već razgovarali.

Ruske baze i budućnost odnosa

"Vjerujem da je ovo veliki uspjeh za vas jer vodi konsolidaciji društva. I pored činjenice da Sirija trenutno prolazi kroz teška vremena, to će ipak ojačati veze i saradnju između svih političkih snaga u Siriji", rekao je Putin, osvrnuvši se na nedavno održane parlamentarne izbore u toj zemlji.

Kremlj je ranije saopštio da će tokom razgovora biti riječi i o sudbini dvije glavne ruske baze u Siriji, vazduhoplovne baze Hmejmim u provinciji Latakija i pomorske baze Tartus na obali.

Rusija, koja u Siriji ima i ekonomske i energetske interese, vojno je prisutna i na aerodromu Kamišli, na sjeveroistoku zemlje, blizu granice sa Turskom i Irakom.

Osjetljivo pitanje Asadove budućnosti

Sirijski zvaničnici traže garancije da Rusija neće pomoći u ponovnom naoružavanju preostalih Asadovih snaga, rekao je jedan sirijski izvor uoči razgovora. Šara se nada da bi Rusija mogla pomoći i u obnovi sirijske vojske, naveo je isti izvor.

Šaraina posjeta nosi i veliku političku osjetljivost. Rusija je godinama koristila svoju vojnu moć da podrži Asada, koga su sirijski pobunjenici dugo pokušavali da svrgnu. Grupa Tahrir al-Šam, koju vodi Šara, preuzela je vlast u decembru prošle godine.

Moskva je pružila azil Asadu i njegovoj porodici kada su pobjegli iz zemlje. Prema navodima ruskih medija, Asadova porodica sada živi diskretno u Moskvi.

Šara će tokom posete formalno zatražiti od Moskve izručenje Asada kako bi mu se sudilo zbog sumnji na zločine protiv sirijskog naroda, rekla su dva sirijska izvora za agenciju Rojters.

Međutim, malo je vjerovatno da će Rusija pristati na to. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak je izjavio da je Rusija pružila utočište Asadu jer mu je život bio u opasnosti.

Iz Kremlja su saopštili da se ne očekuje održavanje zajedničke konferencije za novinare nakon razgovora Putina i Šare.

