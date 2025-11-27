EU uvodi nova pravila za pse i mačke: To bi trebalo da suzbije ilegalnu trgovinu i da doprinese dobrobiti životinja

Evropska unija je usvojila nova pravila za pse i mačke koja bi mogla da utiču na ilegalnu trgovinu.

Izvor: Stefan Stojanovic/MONDO

Evropski parlamentarci, predstavnici država članica i donosioci odluka usaglasili su se oko novih pravila o postupanju sa mačkama i psima, izbjegavši političku blokadu koja koči druge zakone o dobrobiti životinja. Nova pravila uvode jedinstvene standarde za držanje i tretman pasa i mačaka u EU, kao i mjere za njihovo obilježavanje i praćenje kako bi se suzbila ilegalna trgovina.

Predložena od strane Evropske komisije 2023. godine, ova pravila sada su privremeno usaglašena nakon političkih pregovora Evropskog parlamenta i Savjeta, dva suzakonodavca EU.

Za razliku od toga, dio zakonodavstva koji se odnosi na unapređenje standarda dobrobiti životinja tokom transporta, takođe predložen prošle godine, još nije stigao do političkih pregovora između institucija. Taj dokument trenutno tone pod teretom hiljada amandmana u Parlamentu, dok države članice i dalje ne uspijevaju da postignu dogovor u Savjetu.

Ipak, danski ministar poljoprivrede Jakob Jensen pozdravio je dogovor kao "prvi te vrste" i "važan korak u pravom smjeru za dobrobit životinja u Evropi."

Slično je poručila i poslanica iz redova Evropskih konzervativaca i reformista, Veronika Vrecionova, glavna izvestiteljka Parlamenta, koja je istakla da će nova pravila "otežati rad nasilnim i ilegalnim trgovcima" i suprotstaviti se "onima koji životinje vide samo kao brzu zaradu". Poslanica Zelenih Tili Mec ocijenila je da EU ovim "konačno preokreće trend rasta ilegalne trgovine i pravi važan korak napred".

Ipak, put do dogovora nije prošao bez političkih trzavica. U posljednjem trenutku amandmani su izmijenili stav nadležnog odbora prije nego što je prijedlog stigao na glasanje u plenumu. Iako je velika većina poslanika glasala za početak pregovora, čak je i politička grupa glavne izvestiteljke dovela u pitanje koliko je izabrani pristup realan.

Planovi da mikročipovanje i obavezna registracija budu uvedeni za sve pse i mačke u EU naišli su i na pravne prepreke u Savjetu, mada su se na kraju ipak našli u konačnom dogovoru, uz manja odstupanja.

U svakom slučaju, organizacije za zaštitu životinja slave pobjedu. Šefica briselske kancelarije organizacije "Četiri šape", Đorđa Diamantopulu, ocijenila je sporazum kao "početak kraja ilegalne trgovine psima i mačkama u EU".

(EUpravo zato/Politico)