Tramp se javio iz aviona iznad Atlantika zbog Grenlanda: "Svijet ovako lijepe stvari nikada prije nije vidio"

Tramp se oglasio iz aviona o Grenlandu na putu ka Vašingtonu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ Below the Sky/Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp nalazi se negde iznad Atlantika na putu ka kući iz Davosa u kom je proveo manje od 24 sata na Svjetskom ekonomskom forumu i oglasio se kratkom objavom na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Opisao je svoj boravak u Švajcarskoj kao odličan, naveo je par stvari koje su mu se najviše dopale.

"Vraćam se upravo u Vašington. Bilo je nevjerovatno u Davosu.

Struktura sporazuma o Grenlandu se izrađuje, to će biti nevjerovatna stvar za Sjedinjene Države, Odbor za mir je takođe sjajna stvar koju svet nikada ranije vidio.

To je zaista posebna stvar. Toliko lijepih stvari se dešava", naveo je on u objavi.

Iako Svjetski ekonomski forum u Davosu traje do sutra, do petka 23. januara, Tramp je ranije napustio Švajcarsku nakon što je napravio pravi “šou” u svom obraćanju u srijedu 21. januara. Kritikovao je Evropu, javno je "udario" na francuskog predsjednika i iznio je svoje viđenje situacije po pitanju američke "kupovine" Grenlanda.

Šta je Tramp sve rekao u svom obraćanju?

Tramp je imao prilično oštro obraćanje u Davosu pred brojnim svjetskim liderima. Nikada ranije u ovoj mjeri nije kritikovao evropske članice NATO pakta, prijetio im je visokim carinskim mjerama ukoliko ga ne podrže u “kupovini”, ali se predomislio nakon sastanka sa Generalnim sekretarom NATO saveza Markom Ruteom nakon čega je odustao od uvođenja carinskih mjera.

Nije se očekivala i oštra retorika prema francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu. Kritikovao ga je zbog naočara, ispričao je i kako ga je ubijedio za tri minuta da podigne cijene lijekova, ali je Jelisejska palata do oštro demantovala putem društvenih mreža.