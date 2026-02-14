"Vrijeme je za drskost": Makron pozvao na ujedinjenje Evrope

Emanuel Makron je iznio viziju snažne Evrope koja se mora postaviti kao geopolitička sila, uz podršku Ukrajini i redefinisanje bezbjednosnih interesa.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Francuski predsjednik Emanuel Makron iznio je svoju viziju Evrope kao geopolitičke sile koju će drugi "veliki igrači" poštovati samo ako bude jaka u odbrani, tehnologijama i proizvodnji svega što joj je potrebno.

"Želimo li da nas ozbiljno shvate, moramo pokazati nepokolebljivu predanost odbrani sopstvenih interesa. To počinje sa nastavkom podrške Ukrajini, ali se mora nastaviti odbacivanjem neopravdanih carina i neutemeljenih zahtjeva na evropskom tlu", rekao je Makron na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu.

Spomenuo je kritičare koji tvrde da je stari kontinent zastario i podijeljen, da mu je ekonomija previše regulisana, a društva pod uticajem masovnih migracija koje narušavaju njegove tradicije.

"Evropa mora naučiti da bude geopolitička sila, to dosad nije bilo u našoj DNK", rekao je Makron pred visokim političkim i vojnim zvaničnicima.

"Ovo je vrijeme za snažnu Evropu"

"Moramo da prestanemo da iza zatvorenih vrata pričamo o tome koji su naši zadaci i počnemo da isporučujemo rezultate", dodao je.

Kao primjer šta snažna i jedinstvena Evropa može postići, istakao je Ukrajinu koja bez evropske pomoći ne bi izdržala u četvorogodišnjem ratu sa Rusijom.

Makron smatra da ključ za završetak rata nije u ispunjavanju ruskih zahtjeva, nego u još jačem pritisku na Rusiju koja je ekonomski iscrpljena i potpuno zavisna od Kine.

"Ovo je vrijeme za drskost. Ovo je vrijeme za snažnu Evropu", istakao je i dodao da "neće biti mira bez Evrope, jer je Evropa dio rješenja."

"Naše bezbjednosne interese definišemo mi"

Upozorio je da će se kontinent i poslije rata morati nositi sa "agresivnom" Rusijom na svojim granicama, pa mora osmisliti novu bezbjednosnu arhitekturu, prenosi Index.

"Naše bezbjednosne interese moramo definisati mi, a ne neko drugi", naglasio je Makron.

Dodao je da bi dio te arhitekture trebalo da bude i nuklearno odvraćanje, sposobnost koju u Evropi imaju samo Francuska i Velika Britanija, i potvrdio da sa drugim evropskim liderima razgovara o tome kako tu sposobnost proširiti na druge zemlje.