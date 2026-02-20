Protest u Tirani zbog korupcije: Policija vodenim topovima na građane (Foto)

Policija u Tirani ispalila je suzavac i koristila vodene topove u sukobima sa opozicionim demonstrantima koji zahtijevaju ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju.

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele na kancelariju premijera Edija Rame, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Hiljade pristalica opozicione Demokratske partije skandiralo je "Rama, odlazi" i "Rama u zatvor" noseći albanske i partijske zastave.

Političke tenzije eskalirale su u decembru nakon što je specijalno odjeljenje tužilaštva optužilo Raminog zamjenika, Belindu Baluku, za navodno miješanje u javne tendere za velike infrastrukturne projekte i favorizovanje određenih kompanija, što ona poriče.

Sud za borbu protiv korupcije suspendovao je Baluku sa funkcije, ali je Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije, zahtijevalo od parlamenta da joj ukine imunitet što bi omogućilo hapšenje.