logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protest u Tirani zbog korupcije: Policija vodenim topovima na građane (Foto)

Protest u Tirani zbog korupcije: Policija vodenim topovima na građane (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Policija u Tirani ispalila je suzavac i koristila vodene topove u sukobima sa opozicionim demonstrantima koji zahtijevaju ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju.

antivladini protesti u tirani Izvor: x/@@TetovaNews1

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele na kancelariju premijera Edija Rame, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Hiljade pristalica opozicione Demokratske partije skandiralo je "Rama, odlazi" i "Rama u zatvor" noseći albanske i partijske zastave.

Političke tenzije eskalirale su u decembru nakon što je specijalno odjeljenje tužilaštva optužilo Raminog zamjenika, Belindu Baluku, za navodno miješanje u javne tendere za velike infrastrukturne projekte i favorizovanje određenih kompanija, što ona poriče.

Sud za borbu protiv korupcije suspendovao je Baluku sa funkcije, ali je Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije, zahtijevalo od parlamenta da joj ukine imunitet što bi omogućilo hapšenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Albanija protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ