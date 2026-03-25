Britanci rasporedili PVO sistem "Stormer" na Kipru: Poslije napada dronova jačaju odbranu, stiže i razarač HMS Dragon

Britanske snage rasporedile su PVO sistem Stormer na Kipru kako bi ojačale odbranu nakon napada dronova.

Izvor: Andrew Harker/Shutterstock

Britanske oružane snage rasporedile su sistem protivvazdušne odbrane "stormer" na Kipru kako bi ojačale zaštitu vazdušnog prostora na tom mediteranskom ostrvu, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane.

Britansko oklopno vozilo Stormer

Izvor: Youtube/Matsimus

Raketni sistemi velike brzine "stormer", opremljeni projektilima zemlja-vazduh "starstrejk", raspoređeni su nakon što su britanske snage presrele 14 dronova u tom delu Mediterana, prenosi list Sajprus mejl.

BREAKING: Cyprus has asked the United Kingdom to negotiate new security arrangements for Britain's military bases on the island following Iranian drone attacks earlier this month, reports UK newspaper The Telegraph



LIVE updates:https://t.co/fRpTp8mNHFpic.twitter.com/ruoDJn0iL7 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews)March 24, 2026

Ovaj PVO sistem je namenjen za suprotstavljanje brzim, niskoletećim neprijateljskim projektilima pretnjama, uključujući dronove.

Raketa "starstrejk", koja leti brzinama većim od 3 maha (3.700 kilometara na sat) i koristi sistem laserskog navođenja.

Namijenjena je za neutralisanje vazdušnih pretnji sa minimalnim vremenom reakcije, čak i u uslovima elektronskih ometanja.

Ovo raspoređivanje dio je jačanja britanskog vojnog prisustva oko Kipra koje se intenziviralo otkako je dron iranske proizvodnje ranije ovog mjeseca pogodio bazu Akrotiri.

U ponedjeljak je britanski razarač "HMS dragon" stigao u vode kod Kipra, a njegov komandir Jan Grifin izjavio je da je izuzetno ponosan na brzo raspoređivanje i spremnost posade.

Brod je opremljen raketnim sistemom "si vajper", koji može istovremeno da prati više vazdušnih prijetnji i da presreće neprijateljske projektile, uključujući dronove i nadzvučne rakete.

Britansko ministarstvo odbrane je navelo da su raspoređena i dodatna vazduhoplovna sredstva, uključujući helikoptere "vajlket" i "merlin", zajedno sa specijalizovanim osobljem zaduženim za koordinaciju operacija protivvazdušne odbrane.

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je bezbednost Kipra fundamentalna za Veliku Britaniju i da britanske baze na tom ostrvu neće biti korišćene za ofanzivne operacije.

(Sputnjik/Mondo)