logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Britanci rasporedili PVO sistem "Stormer" na Kipru: Poslije napada dronova jačaju odbranu, stiže i razarač HMS Dragon

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Britanske snage rasporedile su PVO sistem Stormer na Kipru kako bi ojačale odbranu nakon napada dronova.

Britanci rasporedili PVO sistem "Stormer" na Kipru

Britanske oružane snage rasporedile su sistem protivvazdušne odbrane "stormer" na Kipru kako bi ojačale zaštitu vazdušnog prostora na tom mediteranskom ostrvu, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane.

Britansko oklopno vozilo Stormer
Izvor: Youtube/Matsimus

Raketni sistemi velike brzine "stormer", opremljeni projektilima zemlja-vazduh "starstrejk", raspoređeni su nakon što su britanske snage presrele 14 dronova u tom delu Mediterana, prenosi list Sajprus mejl.

Ovaj PVO sistem je namenjen za suprotstavljanje brzim, niskoletećim neprijateljskim projektilima pretnjama, uključujući dronove.
Raketa "starstrejk", koja leti brzinama većim od 3 maha (3.700 kilometara na sat) i koristi sistem laserskog navođenja.
Namijenjena je za neutralisanje vazdušnih pretnji sa minimalnim vremenom reakcije, čak i u uslovima elektronskih ometanja.

Ovo raspoređivanje dio je jačanja britanskog vojnog prisustva oko Kipra koje se intenziviralo otkako je dron iranske proizvodnje ranije ovog mjeseca pogodio bazu Akrotiri.

U ponedjeljak je britanski razarač "HMS dragon" stigao u vode kod Kipra, a njegov komandir Jan Grifin izjavio je da je izuzetno ponosan na brzo raspoređivanje i spremnost posade.

Brod je opremljen raketnim sistemom "si vajper", koji može istovremeno da prati više vazdušnih prijetnji i da presreće neprijateljske projektile, uključujući dronove i nadzvučne rakete.

Britansko ministarstvo odbrane je navelo da su raspoređena i dodatna vazduhoplovna sredstva, uključujući helikoptere "vajlket" i "merlin", zajedno sa specijalizovanim osobljem zaduženim za koordinaciju operacija protivvazdušne odbrane.

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je bezbednost Kipra fundamentalna za Veliku Britaniju i da britanske baze na tom ostrvu neće biti korišćene za ofanzivne operacije.

 (Sputnjik/Mondo) 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ