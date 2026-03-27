Marko Rubio optužio Zelenskog da laže po pitanju bezbjednosnih garancija za Ukrajinu.
Marko Rubio, američki državni sekretar, je optužio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da laže po pitanju bezbjednosnih garancija za Ukrajinu, prenosi "Skaj Njuz". Rubio je bio na Samitu G7 u Parizu u Francuskoj.
Rubio je nakon toga govorio o ratu u Ukrajini koji je nedavno (24. februara) ušao u petu godinu. Optužio je Zelenskog da je slagao po pitanju američkih bezbjednosnih garancija, odnosno da Sjedinjene Države nisu predstavile Ukrajini ponudu o bezbjednosnim garancijama.
"Zelenskom je rečeno da će dobiti bezbjednosne garancije kada se rat završi", objasnio je Rubio.
"Zelenski laže!": Marko Rubio udario na predsjednika Ukrajine zbog rata sa Rusijom
Da podsjetimo, Sjedinjene Države i Ukrajina dugo već pregovaraju o garancijama. Bili su blizu usmenog dogovora krajem 2025. i početkom ove godine, ali zvaničan dokument sa konkretnim odredbama nije napisan i potpisan dosad.