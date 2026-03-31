Makron odbrusio Trampu: "Francuska ne mijenja svoju odluku od prvog dana rata na Bliskom istoku"

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Francuska šokirana Trampovim riječima zbog zatvaranja vazdušnog prostora.

Tramp ljut zbog izostanka pomoći francuske

Francuska se oglasila nakon što je američki predsjednik Donald Tramp danas javno kritikovao Francusku jer odbija da pomogne u ratu na Bliskom istoku. Kancelarija francuskog predsjednika Emanuela Makrona oglasila se kratkim saopštenjem, prenosi "Gardijan".

"Iznenađeni smo njegovom porukom u tvitu. Francuska nije promijenila svoju poziciju od prvog dana konflikta i potvrđujemo ovu odluku", navodi kancelarija francuskog predsjednika.

Šta je tačno Tramp napisao u tvitu kritike Francuske?

Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" kritikovao Francusku jer je zatvorila svoj vazdušni prostor za prelet američkim ratnim avionima. Trampu se to nije nimalo svidjelo jer mu sve veći broj evropskih saveznika otkazuje pomoć u ratu sa Iranom.

"Francuska nije dozvolila da avioni koji idu ka Izraelu prelete preko njene teritorije. Francuska nam nije pomogla, a ispoštovala je 'kasapina Irana' koji je uspješno eliminisan. Sjedinjene Američke Države će ovo zapamtiti", napisao je Tramp ranije tokom dana.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Francuska SAD Donald Tramp Iran NATO

