Neočekivani savez u svemiru: Evropa i Kina pokreću misiju koja bi mogla da otkrije šta zaista štiti Zemlju od Sunca

Izvor: Shutterstock

Evropa i Kina udružuju snage u zajedničkoj svemirskoj misiji čiji je cilj da se ispita kako Zemljino magnetno polje štiti planetu od štetnog Sunčevog zračenja, što je ujedno i redak primjer saradnje u vremenu pojačane globalne konkurencije u svemiru.

Glavni fokus projekta je bolje razumijevanje uticaja solarne aktivnosti na takozvano "svemirsko vrijeme", odnosno geomagnetne oluje koje mogu da poremete komunikacione sisteme, izazovu nestanke električne energije i oštete elektronsku opremu na Zemlji, prenosi Financial Times.

Satelit pod nazivom "Smile", mase oko 2,3 tone, biće lansiran raketom Vega-C iz Francuske Gvajane. Planirano je da bude postavljen u izrazito izduženu orbitu, koja će ga voditi i do 121.000 kilometara iznad Sjevernog pola. Osim naučne vrijednosti, projekat je značajan i kao jedan od rijetkih primjera tehnološke saradnje između Kine i zapadnih partnera.

Sporazum o misiji datira još iz 2016. godine, kada su politički odnosi bili stabilniji. Iako su naučni timovi uspješno sarađivali, za sada nema najava novih sličnih zajedničkih projekata.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Kina vode intenzivnu svemirsku trku, naročito kada je riječ o planovima za povratak ljudi na Mjesec. NASA u tom kontekstu blisko sarađuje sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA), koja istovremeno nastoji da zadrži otvorene kanale saradnje i sa Kinom.

Realizaciju misije dodatno su usporili izazovi poput ograničenja u izvozu osjetljive tehnologije, bezbjednosnih procedura i tehničkih poteškoća, zbog čega je lansiranje odloženo najmanje godinu dana. Ipak, očekuje se da će satelit raditi u periodu pojačane solarne aktivnosti, što pruža idealne uslove za istraživanje magnetosfere, zaštitnog omotača koji štiti Zemlju od štetnih Sunčevih čestica.

(EUpravo zato/FT)