logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neočekivani savez u svemiru: Evropa i Kina pokreću misiju koja bi mogla da otkrije šta zaista štiti Zemlju od Sunca

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Evropa i Kina pokreću zajedničku svemirsku misiju kako bi proučile uticaj Sunčeve aktivnosti na Zemlju i unaprijedile razumijevanje geomagnetnih oluja koje mogu da ugroze tehnologiju i energetsku infrastrukturu.

Zajednička svemirska misija Kine i Evrope Izvor: Shutterstock

Evropa i Kina udružuju snage u zajedničkoj svemirskoj misiji čiji je cilj da se ispita kako Zemljino magnetno polje štiti planetu od štetnog Sunčevog zračenja, što je ujedno i redak primjer saradnje u vremenu pojačane globalne konkurencije u svemiru.

Glavni fokus projekta je bolje razumijevanje uticaja solarne aktivnosti na takozvano "svemirsko vrijeme", odnosno geomagnetne oluje koje mogu da poremete komunikacione sisteme, izazovu nestanke električne energije i oštete elektronsku opremu na Zemlji, prenosi Financial Times.

Satelit pod nazivom "Smile", mase oko 2,3 tone, biće lansiran raketom Vega-C iz Francuske Gvajane. Planirano je da bude postavljen u izrazito izduženu orbitu, koja će ga voditi i do 121.000 kilometara iznad Sjevernog pola. Osim naučne vrijednosti, projekat je značajan i kao jedan od rijetkih primjera tehnološke saradnje između Kine i zapadnih partnera.

Sporazum o misiji datira još iz 2016. godine, kada su politički odnosi bili stabilniji. Iako su naučni timovi uspješno sarađivali, za sada nema najava novih sličnih zajedničkih projekata.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Kina vode intenzivnu svemirsku trku, naročito kada je riječ o planovima za povratak ljudi na Mjesec. NASA u tom kontekstu blisko sarađuje sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA), koja istovremeno nastoji da zadrži otvorene kanale saradnje i sa Kinom.

Realizaciju misije dodatno su usporili izazovi poput ograničenja u izvozu osjetljive tehnologije, bezbjednosnih procedura i tehničkih poteškoća, zbog čega je lansiranje odloženo najmanje godinu dana. Ipak, očekuje se da će satelit raditi u periodu pojačane solarne aktivnosti, što pruža idealne uslove za istraživanje magnetosfere, zaštitnog omotača koji štiti Zemlju od štetnih Sunčevih čestica.

(EUpravo zato/FT)

Tagovi

svemir SAD Kina sunce

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ