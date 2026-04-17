Kraj Orbanove ere donosi i kraj forinte? Stranka Tisa najavila ulazak u evrozonu

Kraj Orbanove ere donosi i kraj forinte? Stranka Tisa najavila ulazak u evrozonu

Autor Haris Krhalić
0

Nakon pobjede stranke Tisa na izborima u Mađarskoj, najavljeni su maksimalni napori za ulazak u evrozonu do 2030. godine.

Mađarska uvodi evro do 2030. godine: Plan stranke Tisa Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia

Vlada koju će formirati mađarska stranka Tisa, pobjednik na izborima, uložiće maksimalne napore da osigura ulazak zemlje u evrozonu do 2030. godine, izjavio je finansijski savjetnik stranke i kandidat za ministra finansija Andraš Karman.

"Moramo da stvorimo neophodne uslove do 2030. godine, a zatim može biti donesena odluka, nadamo se pozitivna, o uvođenju evra u Mađarskoj. Ne isključujem da bi, prema povoljnom scenariju, to moglo da se dogodi i ranije, tako da je ovo rok za nas", rekao je Karman.

Aktuelni mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u oktobru 2025. godine da zemlja ne planira da zamijeni svoju nacionalnu valutu forintu za evro.

Orban je tada rekao da Mađarska ne želi čvršće veze sa EU i da vjeruje da će se blok uskoro raspasti.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

