logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko su najproduktivniji radnici u Evropi? Zvuči neverovatno, ali nisu Nijemci

Autor N.D. Izvor Kurir
0

Ne stvaraju svi radni sati istu ekonomsku vijrednost.

najproduktivniji radnici u Evropi Izvor: Shutterstock

Razlika na vrhu je zapanjujuća: Irska generiše više od 50% veću vrijednost po satu od većine razvijenih ekonomija.

Međutim, ovi podaci dolaze sa jednom važnom napomenom. U zemljama poput Irske i Luksemburga, produktivnost je značajno povećana multinacionalnim kompanijama koje preusmjeravaju profit, što može naduvati BDP u odnosu na stvarnu domaću proizvodnju.

Koristeći podatke OECD-a, ova vizuelizacija pokazuje gde su radnici najproduktivniji - ali i šta stoji iza tih razlika.

BDP po radnom satu po zemljama

Sa proizvodnjom od 151 dolar po satu, izraženom u dolarima prilagođenim kupovnoj moći (PPP), Irska se nalazi daleko ispred ostalih.

Produktivnost Irske je u velikoj mjeri rezultat prisustva multinacionalnih kompanija, posebno u tehnološkom i farmaceutskom sektoru. Poređenja radi, kada se bruto nacionalni dohodak (BND) koristi kao alternativna mera, produktivnost Irske pada za 31% na 115 dolara.

Norveška (132 dolara) i Luksemburg (125 dolara) takođe imaju specifične strukturne prednosti. Norvešku podržava snažan energetski sektor, dok finansijska industrija značajno povećava proizvodnju Luksemburga. Međutim, čak i u slučaju Luksemburga, produktivnost pada za čak 54% kada se meri kroz BND.

Zemlje sa većim udjelom kapitalno intenzivnih ili industrija zasnovanih na znanju, kao što su tehnologija, finansije i farmaceutska industrija, generalno stvaraju veću vrijednost po satu rada.

S druge strane, ekonomije koje se više oslanjaju na poljoprivredu, turizam ili usluge sa nižom dodatom vrijednošću imaju tendenciju da beleže niže nivoe produktivnosti.

Ovo objašnjava zašto su zemlje poput SAD (97 dolara) i Nemačke (88 dolara) iznad proseka OECD-a od 71 dolara, zahvaljujući snažnim industrijskim i inovativnim sektorima, dok su druge zemlje mnogo niže na listi.

Biznis Kurir/B92

Ne propustite

Tagovi

Evropa radnici produktivnost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ