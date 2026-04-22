Majka (46) bacila troje djece sa balkona, pa i sama skočila: Jeziva tragedija potresla jug Italije

Autor Marina Letić
0

Žena (46) na jugu Italije bacila je svoje troje djece s balkona na trećem spratu zgrade, a zatim i sama skočila.

Izvor: YouTube/Printscreen/CagliariEmergency 118

Velika tragedija potresla je gradić Katankaro na jugu Italije. Žena (46) bacila je svoje troje djece s balkona na trećem spratu zgrade u ulici Via Zanoti Bjanko, a zatim je i sama skočila.

Žena i dvoje mlađe djece, četvorogodišnjak i beba od samo četiri mjeseca, preminuli su na mjestu. Ljekari se bore za život šestogodišnje djevojčice koja je u kritičnom stanju na intenzivnoj njezi.

Istražitelji rade na rekonstrukciji nesrećnog događaja, a prema prvim informacijama, žena je u ruci držala brojanicu kad su spasilačke službe stigle na mjesto tragedije.

Njen suprug spavao je u stanu i navodno ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka s ulice. Kada je sišao, zatekao je stravičan prizor. Policija provjerava snimke nadzornih kamera kako bi potvrdili tok događaja.

Gradonačelnik Nikola Fiorita najavio je dan žalosti, rekavši da je grad zatečen. Tragediju je opisao kao posljedicu "nevidljive patnje" koja se, kako se čini, pogoršala nakon rođenja najmlađeg djeteta, piše Korijere dela sera.

Porodica nije bila u finansijskim problemima, oba roditelja su radila, a živjeli su u mirnoj četvrti. 

(MONDO)

