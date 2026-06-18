Lukašenko tvrdi da je dron koji je pogodio autobus stigao iz Ukrajine

Svi dokazi jasno ukazuju da je dron kojim je napadnut putnički autobus u ruskoj Brjanskoj oblasti ukrajinskog porijekla, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.

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"Ne žurimo sa donošenjem konačnih zaključaka, ali jasno konstatujemo činjenicu da je ovo dron ukrajinskog porijekla", rekao je Lukašenko za bjelorusku novinsku agenciju Belta.

On je najoštrije osudio jučerašnji napad na civilno vozilo koje je prevozilo maloljetna lica.

"Ovo je još jedan čin razbojništva. To čak nije ni teroristički akt, već otvoreni fašizam čija su meta djeca", dodao je Lukašenko.

On je naglasio da Bjelorusija očekuje iskreno objašnjenje od ukrajinske strane.

"Ako nas neko provocira i pokušava da nas uvuče u rat, mislim da će se to po njega loše završiti", poručio je Lukašenko.