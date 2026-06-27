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Novi haos na Bliskom istoku: Iran napao Bahrein dronovima

Novi haos na Bliskom istoku: Iran napao Bahrein dronovima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Iran navodno napao Bahrein dronovima.

Iran napao Bahrein Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Iranska revolucionarna vojska je danas navodno napala Bahrein, piše "The Hill". Iranska vojska je ranije u toku dana najavila da je ciljala američke "terorističke" vojne lokacije u regionu, na Bliskom istoku, kao odgovor na napade u petak 26. juna 2026. godine.

Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina se danas hitno oglasilo nakon iranskih napada dronovima. Oni su naveli da su iranski dronovi napali zemlju, ali nisu precizirali tačne mete.

Bahrein je baza 5. flote američke mornarice. Ovi napadi ozbiljno prijete potpisanom prekidu vatre i Memorandumu o razumijevanju.

Da podsjetimo, Izrael i Liban su u petak 26. juna potpisali prekid vatre. Ubrzo nakon toga, Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran zbog napada Irana na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. 

(Mondo.rs)

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Iran Bahrein

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