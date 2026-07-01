Drama na nebu: Zbog slučajno aktivirane šifre za otmicu poletjeli vojni avioni tri države

Pilot aviona koji je išao iz Varšave ka Tel Avivu je navodno slučajno aktivirao signal za otmicu nakon čega je nastala drama na nebu, a sumnja se i na tehnički kvar transpondera letelice.

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Prava drama odigrala se u utorak, 30. juna, na nebu iznad jugoistočne Evrope kada je putnički avion na letu iz Varšave u Poljskoj ka Tel Avivu u Izraelu slučajno aktivirao međunarodnu šifru za otmicu. Zbog uzbune su borbene avione podigle čak tri države, ali se na kraju ispostavilo da nije bilo stvarne prijetnje.

Kako piše "Independent", u avionu bugarske avio-kompanije "Electra Airways", u kojem se nalazilo oko 180 putnika, tokom leta iznad područja između Bugarske i Turske aktiviran je signal 7500, međunarodno prepoznat kao oznaka za otmicu aviona.

"Can you confirm the hijacking?" False alarm scrambles fighter jets from three countries



A LOT flight from Warsaw to Tel Aviv accidentally transmitted the 7500 hijacking code. According to the airline, the crew mistakenly set the code on the aircraft's transponder. Air…pic.twitter.com/7sSBYodo4L — NEXTA (@nexta_tv)July 1, 2026

Kontrola vazdušnog saobraćaja odmah je obaviještena, nakon čega su Bugarska i Turska podigle svoje borbene avione. Zbog privremenog prekida komunikacije sa letjelicom reagovao je i Izrael, koji je takođe uputio svoje lovce. Komunikacija sa posadom ubrzo je ponovo uspostavljena, ali su vojni avioni u tom trenutku već bili u vazduhu.

Bugarska je podigla jedan avion MiG-29, Turska dva lovca F-16, a Izrael još dva borbena aviona. Međutim, ubrzo je utvrđeno da nije riječ o otmici.

Dok je bio aktivan signal za otmicu, avion nije mogao da dobije odobrenje za vanredno slijetanje ni na Kipru ni u Izraelu. Letjelica je potom preusmjerena ka Burgasu u Bugarskoj, gdje je bezbjedno prinudno sletjela, bez opasnosti po putnike i posadu.

"Incident je završen bez problema i nema opasnosti po bezbjednost", saopštila je izraelska vojska.

Prema dostupnim informacijama, alarm je prvi put aktiviran nakon što je avion prešao Dunav i ušao u bugarski vazdušni prostor, a drugi put prilikom napuštanja vazdušnog prostora Turske.

Prve informacije ukazivale su na mogućnost da je pilot greškom aktivirao šifru 7500. Međutim, bugarsko Ministarstvo saobraćaja razmatra i mogućnost tehničkog kvara na transponderu, koji je, prema toj verziji događaja, dva puta samostalno poslao signal za otmicu.

Za sada nema zvanične potvrde šta je tačno izazvalo aktiviranje alarma, a istraga o incidentu je u toku.