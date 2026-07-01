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Drama na nebu: Zbog slučajno aktivirane šifre za otmicu poletjeli vojni avioni tri države

Drama na nebu: Zbog slučajno aktivirane šifre za otmicu poletjeli vojni avioni tri države

Autor Aleksandar Blagić
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Pilot aviona koji je išao iz Varšave ka Tel Avivu je navodno slučajno aktivirao signal za otmicu nakon čega je nastala drama na nebu, a sumnja se i na tehnički kvar transpondera letelice.

Avion greškom aktivirao šifru za otmicu, lovci tri države poletjeli u presretanje Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Prava drama odigrala se u utorak, 30. juna, na nebu iznad jugoistočne Evrope kada je putnički avion na letu iz Varšave u Poljskoj ka Tel Avivu u Izraelu slučajno aktivirao međunarodnu šifru za otmicu. Zbog uzbune su borbene avione podigle čak tri države, ali se na kraju ispostavilo da nije bilo stvarne prijetnje.

Kako piše "Independent", u avionu bugarske avio-kompanije "Electra Airways", u kojem se nalazilo oko 180 putnika, tokom leta iznad područja između Bugarske i Turske aktiviran je signal 7500, međunarodno prepoznat kao oznaka za otmicu aviona.

Kontrola vazdušnog saobraćaja odmah je obaviještena, nakon čega su Bugarska i Turska podigle svoje borbene avione. Zbog privremenog prekida komunikacije sa letjelicom reagovao je i Izrael, koji je takođe uputio svoje lovce. Komunikacija sa posadom ubrzo je ponovo uspostavljena, ali su vojni avioni u tom trenutku već bili u vazduhu.

Bugarska je podigla jedan avion MiG-29, Turska dva lovca F-16, a Izrael još dva borbena aviona. Međutim, ubrzo je utvrđeno da nije riječ o otmici.

Dok je bio aktivan signal za otmicu, avion nije mogao da dobije odobrenje za vanredno slijetanje ni na Kipru ni u Izraelu. Letjelica je potom preusmjerena ka Burgasu u Bugarskoj, gdje je bezbjedno prinudno sletjela, bez opasnosti po putnike i posadu.

"Incident je završen bez problema i nema opasnosti po bezbjednost", saopštila je izraelska vojska.

Prema dostupnim informacijama, alarm je prvi put aktiviran nakon što je avion prešao Dunav i ušao u bugarski vazdušni prostor, a drugi put prilikom napuštanja vazdušnog prostora Turske.

Prve informacije ukazivale su na mogućnost da je pilot greškom aktivirao šifru 7500. Međutim, bugarsko Ministarstvo saobraćaja razmatra i mogućnost tehničkog kvara na transponderu, koji je, prema toj verziji događaja, dva puta samostalno poslao signal za otmicu.

Za sada nema zvanične potvrde šta je tačno izazvalo aktiviranje alarma, a istraga o incidentu je u toku.

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