"To oružje je potrebno i nama, te rakete su ključni element": U Poljskoj izbio skandal zbog isporuke Patriota Ukrajini

U Poljskoj je izbio politički sukob zbog sumnji da su Ukrajini isporučeni protivvazdušni raketni sistemi "Patriot" američke proizvodnje bez znanja parlamenta ili predsjednika.

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U Poljskoj je izbio politički sukob zbog sumnji da su u proljeće Ukrajini isporučeni protivvazdušni raketni sistemi "Patriot" američke proizvodnje, pri čemu opozicione stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsjednika. Opoziciona nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) istakla je da su te rakete potrebne samoj Poljskoj.

"Te rakete su ključni element u odbrani poljskog vazdušnog prostora od balističkih projektila i drugih visoko razvijenih prijetnji", objavio je na platformi X bivši ministar odbrane Marijuš Blaščak, istaknuti poslanik PiS-a u parlamentu.

Odgovarajući na optužbe, zamjenik ministra odbrane Cezari Tomčik izjavio je za novinsku agenciju PAP da je spisak vojne pomoći Ukrajini klasifikovan kao tajna.

Sukob je izbio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da Ukrajini ponestaje tih ključnih raketa jer rat sa Rusijom uzrokuje nestašice.

Poljska prepustila Ukrajini prednost pri isporuci?

U martu je njemački ministar odbrane Boris Pistorijus sa drugim evropskim zemljama pokušao da pronađe više od 30 raketa "Patriot", a na sastanku Kontaktne grupe za odbranu Ukrajine u njemačkom Ramštajnu u aprilu ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov zahvalio je Njemačkoj, Holandiji, Španiji i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš tada nije želio da kaže da li je Poljska ustupila rakete iz sopstvenih zaliha ili je prepustila Ukrajini prioritet u redoslijedu isporuka iz Sjedinjenih Američkih Država.

Marcin Pšidacz, savjetnik za spoljnu politiku predsednika Karola Navrockog, desnog konzervativca koji je često u sukobu sa vladom premijera Donalda Tuska, izjavio je da njegove informacije govore da je Poljska prepustila Ukrajini prioritet u redu čekanja.