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Rusija povukla drastičan potez: Zabranjen izvoz dizela, Evropa odmah osjetila posljedice

Rusija povukla drastičan potez: Zabranjen izvoz dizela, Evropa odmah osjetila posljedice

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Rusija je uvela privremenu zabranu izvoza dizela do 31. jula kako bi povećala isporuke domaćem tržištu, nakon što su učestali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije izazvali nestašice goriva i rast cijena u pojedinim regionima.

Rusija uvela privremenu zabranu uvoza dizela Izvor: Profimedia

Rusija je danas uvela zabranu izvoza dizela kao dio niza mjera za podršku domaćem tržištu goriva, nakon što su sistematski ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte izazvali nestašice i rast cijena u pojedinim regionima.

Vozači u mnogim regionima suočavaju se sa višesatnim čekanjem u redovima za gorivo, pošto sve intenzivniji ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu smanjuju zalihe dizela i benzina.

Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je na sjednici vlade, koja je prenošena na televiziji, da je situacija sa gorivom i dalje složena i da je "jasno da trenutna situacija na benzinskim stanicama izaziva zabrinutost javnosti".

"Danas je uvedena zabrana izvoza dizel goriva, a to će omogućiti povećanje isporuka domaćem tržištu", rekao je on i dodao da će Rusija u julu početi da uvozi gorivo.

Vlada je saopštila da će zabrana, koja obuhvata i proizvođače goriva, biti na snazi do 31. jula. Referentne evropske marže za dizel porasle su na rekordnih 60,17 dolara po barelu nakon što je Rusija zabranila izvoz.

U junu su Turska i Brazil ostali dominantni kupci, preuzevši zajedno najmanje polovinu raspoloživih pošiljki, pokazuju podaci o brodskom saobraćaju.

Ruski izvoz dizela i gasnog ulja morskim putem već je naglo pao u junu, za 39 odsto u odnosu na prethodni mjesec, na oko 1,8 miliona metričkih tona, dok je u poređenju sa 3,35 miliona tona u istom mjesecu prošle godine bio manji za 46 odsto.

Pored glavnih kupaca, Maroko, Egipat i Senegal takođe su se u junu izdvojili kao veliki uvoznici ruskih pošiljki dizela, pokazuju podaci o brodskom saobraćaju.

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Rusija dizel zabrana

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