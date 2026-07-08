Rusija povukla drastičan potez: Zabranjen izvoz dizela, Evropa odmah osjetila posljedice

Rusija je uvela privremenu zabranu izvoza dizela do 31. jula kako bi povećala isporuke domaćem tržištu, nakon što su učestali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije izazvali nestašice goriva i rast cijena u pojedinim regionima.

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Rusija je danas uvela zabranu izvoza dizela kao dio niza mjera za podršku domaćem tržištu goriva, nakon što su sistematski ukrajinski napadi dronovima na rafinerije nafte izazvali nestašice i rast cijena u pojedinim regionima.

Vozači u mnogim regionima suočavaju se sa višesatnim čekanjem u redovima za gorivo, pošto sve intenzivniji ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu smanjuju zalihe dizela i benzina.

Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je na sjednici vlade, koja je prenošena na televiziji, da je situacija sa gorivom i dalje složena i da je "jasno da trenutna situacija na benzinskim stanicama izaziva zabrinutost javnosti".

"Danas je uvedena zabrana izvoza dizel goriva, a to će omogućiti povećanje isporuka domaćem tržištu", rekao je on i dodao da će Rusija u julu početi da uvozi gorivo.

Vlada je saopštila da će zabrana, koja obuhvata i proizvođače goriva, biti na snazi do 31. jula. Referentne evropske marže za dizel porasle su na rekordnih 60,17 dolara po barelu nakon što je Rusija zabranila izvoz.

U junu su Turska i Brazil ostali dominantni kupci, preuzevši zajedno najmanje polovinu raspoloživih pošiljki, pokazuju podaci o brodskom saobraćaju.

Ruski izvoz dizela i gasnog ulja morskim putem već je naglo pao u junu, za 39 odsto u odnosu na prethodni mjesec, na oko 1,8 miliona metričkih tona, dok je u poređenju sa 3,35 miliona tona u istom mjesecu prošle godine bio manji za 46 odsto.

Pored glavnih kupaca, Maroko, Egipat i Senegal takođe su se u junu izdvojili kao veliki uvoznici ruskih pošiljki dizela, pokazuju podaci o brodskom saobraćaju.