Zašto je ženama u Evropi znatno teže da kupe nekretninu: Jaz u platama i manji krediti koče put do sopstvenog doma

Žene u Evropi suočavaju se sa značajnim preprekama prilikom kupovine nekretnina, uključujući razlike u zaradama i pristupu kreditima.

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Istraživanja Evropskog tržišta pokazuju veliku nejednakost između muškaraca i žena. Pored toga što je znatno teže doći do izvjesne pozicije na poslu i funkcije ukoliko ste pripadnica nježnijeg pola, i dalje je skoro nemoguće zarađivati više od muškog kolege, iako obavljate isti ili sličan posao.

Stalna razlika u zaradama jedan je od faktora koji ženama znatno otežava prikupljanje veće sume novca koja bi im omogućila učešće ili kupovinu nekretnine.

Kupovina stana ili kuće jedan je od većih životnih ciljeva mnogima, međutim, ostvarivanje istog postalo je znatno teže širom svijeta tokom posljednjih nekoliko godina. Rast kamatnih stopa, uporna inflacija i aktuelna kriza troškova života u mnogim dijelovima Evrope učinili su ovaj san mnogo težim za ostvarivanje, posebno za mlađe ljude, a sve je dodatno zakomplikovao porast cijene nekretnina i stagnacija zarada.

Prema Evropskom portalu za mlade, više od 10 odsto mladih Evropljana uzrasta od 20 do 29 godina troši više od 40 odsto raspoloživog prihoda samo na troškove stanovanja, što je znatno iznad standardnog praga od 30 odsto koji se smatra granicom pristupačnosti stanovanja.

Međutim, žene, naročito mlađe i neudate žene, nalaze se u još nepovoljnijem položaju kada razmišljaju o kupovini nekretnine u Evropi i Velikoj Britaniji, što dovodi do sve izraženijeg rodnog jaza u stanovanju.

Zašto je ženama teže da postanu vlasnice nekretnina nego muškarcima?

Jedan od glavnih razloga zbog kojih žene, teže dolaze do nekretnine, jeste i dalje prisutan jaz u zaradama između muškaraca i žena u Velikoj Britaniji i nekoliko evropskih zemalja.

U 2024. godini razlika u zaradama muškaraca i žena u EU iznosila je 11,1 odsto, dok je izvještaj Kongresa sindikata Velike Britanije, objavljen u februaru ove godine, procijenio da trenutni jaz u zaradama u Velikoj Britaniji u porastu i iznosi 12,8 odsto.

Žene takođe češće imaju nižu ukupnu zaradu tokom života i češće rade sa nepunim radnim vremenom, uglavnom zbog većeg udjela obaveza povezanih sa odgajanjem djece, vođenjem domaćinstva i brigom o članovima porodice, što svakako utiče i na napredovanje u karijeri.

Kada se tome doda činjenica da žene rjeđe traže povećanje plate, prema podacima Evropske centralne banke, nastaje začarani krug iz kojeg je veoma teško izaći.

Zbog toga ženama može biti teže da uštede novac za učešće pri kupovini kuće, porez na prenos imovine, kao i druge troškove popravki, renoviranja i održavanja koji obično prate vlasništvo nad nekretninom, pored samog stambenog kredita.

Žene takođe češće smanjuju iznos koji mogu da odvoje za učešće zbog finansijskih pritisaka, dok istovremeno odlažu životne planove, poput vjenčanja i osnivanja porodice, kako bi prioritet dale štednji za kupovinu kuće.

Koliko plata je potrebno za jednu kuću?

Organizacija Women's Budget Group utvrdila je da je ženama u Engleskoj potrebno više od 12 godišnjih plata kako bi mogle da kupe kuću, dok je muškarcima potrebno nešto više od osam godišnjih plata, a ovaj jaz je veći kada se uporede cijene nekretnina u velikim centrima, poput Londona.

Prema nedavnom istraživanju specijalizovane banke Aldermore, 33 odsto žena smatra da je štednja za učešće najveća prepreka kupovini nekretnine, u poređenju sa 20 odsto muškaraca.

Kako je znatno veća vjerovatnoća da starije žene i žene srednjih godina žive same nego muškarci, one takođe gube prednosti domaćinstva sa dva prihoda, zbog čega su veća štednja i odobravanje stambenog kredita još teži.

To je posebno izraženo jer žene u Evropi češće doživljavaju veći pad prihoda domaćinstva nakon razvoda nego muškarci.

Podjela zajedničkog bračnog doma takođe može ostaviti ženu sa nedovoljno kapitala da ponovo uđe na tržište nekretnina kao samostalni kupac, zbog čega je primorana da se okrene sve konkurentnijem tržištu iznajmljivanja.

Žene često dobijaju i manje stambene kredite

Jedna od najvećih ekonomskih prepreka vlasništvu nad nekretninama za žene jeste činjenica da im hipotekarni kreditori često odobravaju niže maksimalne iznose kredita nego muškarcima, upravo zbog nižih satnica i godišnjih prihoda.

U mnogim slučajevima, čak i kada imaju stabilan ili relativno visok prihod, žene koje rade sa nepunim radnim vremenom ili kao frilenseri mogu biti posmatrane kao klijenti sa većim kreditnim rizikom. To dodatno smanjuje njihove šanse za odobravanje kredita.

Finansijska pismenost takođe igra ulogu

Žene se često suočavaju i sa manjkom samopouzdanja i znanja kada je riječ o tržištu nekretnina, dijelom zbog nižeg nivoa finansijske pismenosti.

Prema podacima Evropske centralne banke, samo 15 odsto žena ima visok nivo finansijske pismenosti, u poređenju sa 27 odsto muškaraca.

Žene takođe mogu biti češće zanemarene ili potcijenjene od strane brokera, kreditnih službenika i agenata za nekretnine tokom procesa kupovine, zbog čega čitav postupak može biti znatno komplikovaniji.

Još jedan problem koji se rjeđe razmatra jeste to što mnoge nove nekretnine nemaju dovoljno pristupačnog i sigurnog višesobnog prostora za samohrane roditelje, a takva domaćinstva u velikoj većini vode žene.

To često dovodi do toga da žene duže odlažu kupovinu sopstvenog doma i ostaju na tržištu iznajmljivanja.

(EUpravo zato/Euronews)