Evropska unija otišla u minus: Trgovinski deficit prvi put poslije tri godine

Prvi put u posljednje tri godine Evropska unija je zabilježila trgovinski deficit, ostvarivši minus od 21,8 milijardi evra u drugom tromjesečju 2026. godine.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA /Respiro/Shutterstock

Evropska unija zapala je u trgovinski minus od 21,8 milijardi evra tokom drugog kvartala 2026. godine, što predstavlja njen prvi deficit u posljednje tri godine, objavio je danas Evrostat.

Zvanična statistika pokazuje da je u periodu od aprila do juna EU iz trećih zemalja uvezla robu u vrijednosti od 701,8 milijardi evra, dok je plasman robe na inostrana tržišta iznosio 680 milijardi evra.

Za razliku od početka godine kada je zabilježen pozitivan bilans, u drugom tromjesečju uvoz je zabilježio znatno brži rast u poređenju sa izvozom. Kada se podaci uporede sa prvim kvartalom 2026, izvoz je skočio za 5,4 procenata (odnosno za 34,9 milijardi evra), ali je uvoz odletio uvis za čak 9,9 odsto (odnosno za 63,4 milijarde evra).

Najveći udar na konačan rezultat zadao je energetski sektor, gdje je minus skočio sa 71,3 milijarde iz prvog tromjesečja na čak 101,1 milijardu evra u drugom. Pored energenata, zabilježen je i veći deficit u razmjeni sirovina i industrijske robe.

Istovremeno, dosadašnji suficit u sektoru mašina i vozila skliznuo je sa 24,9 na 23,2 milijarde evra, dok je u kategoriji ostale robe zabilježen pad viška sa 11,6 na 9,1 milijardu evra.

S svijetle strane, hemijski sektor je zabilježio rast suficita sa 47,1 na 54 milijarde evra, dok je u trgovini hranom i pićem zabilježen blagi skok viška sa 10,7 na 11,5 milijardi evra, navodi se u izvještaju na sajtu Evrostata.

(Mondo.rs)