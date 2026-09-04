Najpoznatiju fontanu na svijetu turisti pune milionima evra: Novac se vadi dva puta nedjeljno, a evo gdje završava

Svake godine u jednoj od najpoznatijih svjetskih fontana završi oko 1,5 miliona evra, a iza ovog neobičnog turističkog običaja krije se humanitarna priča koja traje više od dvije decenije.

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Ako ste ikada posjetili Rim, gotovo sigurno ste čuli za običaj bacanja novčića u čuvenu fontanu Trevi. Turisti joj prilaze, okreću se leđima i ubacuju kovanice u vodu, vjerujući da će im se želja ostvariti.

Ono što je manje poznato jeste da se iza ovog turističkog rituala krije ozbiljna suma novca. Prema podacima koje prenosi turski list Sözcü, iz čuvene fontane godišnje se prikupi oko 1,4 do 1,5 miliona evra.

Fontana se prazni dva puta nedjeljno

Trevi fontanu svakodnevno posjećuju hiljade ljudi, a procjenjuje se da turisti u nju prosječno ubace oko 3.000 evra dnevno. Novac koji završi na dnu fontane ne ostaje tamo dugo.

Za njegovo prikupljanje zadužena je posebna ekipa, a posao organizuje rimska kompanija ACEA. Fontana se prazni, nakon čega radnici ulaze u bazen i počinju da skupljaju novčiće.

Izvor: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Radnici najpre koriste dugačke metle kako bi kovanice sa dna skupili na određena mjesta. Nakon toga se novac izvlači iz vode pomoću snažnih usisnih crijeva.

Sve se obavlja što je moguće brže kako bi fontana što kraće bila zatvorena za posjetioce. A među hiljadama kovanica ponekad se pronađu i predmeti koje niko ne bi očekivao. Tokom čišćenja radnici su, osim novca, pronalazili naočare, vjerske medaljone, pa čak i vještačku vilicu.

Milioni evra završavaju kod ljudi kojima je pomoć potrebna

Novac iz Trevi fontane već više od dvije decenije ima posebnu namjenu. Od 2001. godine prikupljene kovanice prosljeđuju se rimskoj organizaciji Caritas, koja ih koristi za različite programe pomoći građanima kojima je podrška potrebna.

Novac se koristi za finansiranje banke hrane, javnih kuhinja, socijalnih prodavnica u kojima ljudi sa niskim primanjima mogu da kupuju namirnice, kao i drugih socijalnih programa.

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Prema podacima navedenim u tekstu, prihod od Trevi fontane čini oko 15 odsto godišnjeg budžeta rimske Caritas organizacije. Tako novac koji turisti bacaju zbog lične sreće zapravo završava u programima namijenjenim ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.

Nekada je novac iz fontane uzimao jedan čovjek

Priča o novčićima iz Trevi fontane nije oduvijek izgledala ovako. Prije nego što je sistem prikupljanja i doniranja novca formalizovan, fontana je bila meta ljudi koji su pokušavali da uzmu dio bogatstva sa njenog dna. Jedan od najpoznatijih bio je Roberto Cercelletta, poznat pod nadimkom D'Artagnan.

Izvor: MONDO/Tamara Sekulović

Prema navodima iz teksta, on je čak 34 godine uzimao novac iz fontane. U periodima kada je Rim bio prepun turista, uspijevao je da za samo 15 minuta prikupi čak 22 kilograma kovanica.

Situacija se promijenila 2001. godine, kada je uvedeno pravilo prema kojem novac koji turisti bacaju u fontanu pripada humanitarnim programima. Od tada kovanice više nisu samo dio turističkog rituala, već predstavljaju značajan izvor finansiranja pomoći građanima Rima.