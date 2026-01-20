Presuda u slučaju "Botanik": Dvojici Prijedorčana po tri godine zatvora zbog uzgoja indijske konoplje

Dva lica iz Prijedora istih inicijala A.M. nepravosnažno su osuđena na po tri godine zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge, rečeno je danas Srni u Okružnom sudu u Prijedoru.

Izvor: PU Prijedor

Lica su uhapšena 16. juna 2025. godine u akciji "Botanik" usmjerenoj na sprečavanje proizvodnje i prometa droge koju su realizovali pripadnici Policijske uprave Prijedor u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U pretresu stambenih objekata na dvjema lokacijama pronađeno je 48 stabljika indijske konoplje, 59,6 grama marihuane, 140 sjemenki indijske konoplje i minsko-eksplozivno sredstvo.

Okružni sud odredio im je tada pritvor od 30 dana na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, a 11. novembra 2025. potvrdio optužnicu ovog tužilaštva za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge.

U međuvremenu je jedan od njih ponovo uhapšen 20. avgusta prošle godine, jer je jednom licu iz Prijedora uputio ozbiljne prijetnje po život u cilju sprečavanja dokazivanja u vezi sa operativnom akcijom "Botanik".

Tada mu je Osnovni sud u Prijedoru odredio pritvor u trajanju od 30 dana na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva.