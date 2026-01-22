logo
Incident u Prijedoru: Muškarac prijavljen jer se umiješao u sukob vršnjaka na rođendanu

Incident u Prijedoru: Muškarac prijavljen jer se umiješao u sukob vršnjaka na rođendanu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Policijska uprava Prijedor podnijela je izvještaj protiv muškarca B. M. osumnjičenog za nanošenje povreda i ugrožavanje sigurnosti, izjavio je danas načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Karan.

S21810_Prijedor-panorama-1024x626.jpg Izvor: Grad Prijedor

Riječ je od drugom slučaju u prošloj godini u kojem stariji tinejdžeri, koji dođu u konflikt sa vršnjacima, bilo da su napadači ili žrtve, zovu u pomoć roditelje, koji onda upadaju u incidentnu situaciju.

Karan je na konferenciji za medije u Prijedoru naveo da je u drugom slučaju riječ o rođendanskoj proslavi u jednom ugostiteljskom objektu od 28. decembra prošle godine kada je došlo do konflikta.

Prvi sličan slučaj u prošloj godini desio se u proljeće u jednom ugostiteljskom objektu, za šta je Policijska uprava Prijedor podnijela Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv tri lica osumnjičena za nanošenje tjelesnih povreda tada maloljetnom licu O.R. iz Prijedora.

Izvještaji su podneseni protiv I. B, M. B. i B. D.

Prema Karanovim riječima, otac i očev prijatelj došli su na privatnu rođendansku proslavu na poziv sina koji je mlađe punoljetno lice i koji se sukobio sa drugom grupom u kojoj je bio i oštećen maloljetnik.

Načelnik Policijske uprave Prijedor Dragan Milojica rekao je danas da je normalna i očekivana reakcija djeteta da zove roditelja, te da je sasvim očekivano da roditelj pomogne djetetu, ali je naglasio da je potrebno i da roditelji u takvim situacijama zovu policiju.

