Prva presuda za terorizam u Republici Srpskoj: Čustović dobio dvije godine zatvora

Okružni sud u Banjaluci osudio je Elvira Čustovića (48) na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela terorizma, odnosno upućivanja ozbiljnih prijetnji institucijama i zvaničnicima Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Ovo je prva osuđujuća presuda za terorizam koju su izrekli sudovi u Republici Srpskoj, piše ATV.

Osim kazne zatvora, sud je Čustoviću izrekao i mjeru obaveznog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa, koja će trajati najmanje godinu dana, odnosno dok za tim postoji potreba. Odlukom suda produžena mu je i mjera pritvora, a o napretku liječenja ljekari će redovno izvještavati sud, koji će jednom godišnje odlučivati da li je potrebno produženje mjere.

Presuda je izrečena nakon što je Čustović sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske sklopio sporazum o priznanju krivice, koji je prihvatio nakon što je na prethodnom ročištu zatražio dodatno vrijeme da razmotri njegove uslove.

Prema presudi, Čustović, porijeklom iz Gacka, u periodu od 21. decembra 2024. do 15. januara 2025. godine, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, više puta je telefonom iz Čikaga pozivao različite institucije u Republici Srpskoj i upućivao prijetnje terorizmom, izazivajući strah i paniku.

Prvi prijeteći pozivi upućeni su Policijskoj stanici Gacko, gdje je prijetio ubistvom policijskih službenika i komandira stanice, kao i napadom na cijelu policijsku stanicu. Tom prilikom tvrdio je da je „dio Zukine jedinice“ i da je ranije likvidirao više neprijatelja.

Dva dana kasnije prijetnje su upućene policijskim službenicima Policijske uprave Trebinje, kada je izjavio da će „pobiti sve i započeti rat u BiH“.

Tokom januara, prijetnje su proširene i na Republičko javno tužilaštvo, Kabinet ministra pravde, Administrativnu službu Grada Banjaluka, Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske, Policijsku stanicu Nevesinje, kao i Policijsku stanicu Foča/Novo Goražde.

U svim pozivima Čustović je prijetio smrću zvaničnicima i članovima njihovih porodica, najavljivao napade eksplozivom, paljenje objekata i likvidacije, te tvrdio da je „spreman zajedno sa dijasporom da pokrene borbu“.