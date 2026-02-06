logo
18 godina od ubistva Denisa Mrnjavca: Njegov "grijeh" je bio samo to da se nalazio u tramvaju

Autor Haris Krhalić
0

Polaganjem cvijeća kod tramvajskog stajališta "Tehnička škola" u Sarajevu je danas obilježena 18. godišnjica od ubistva srednjoškolca Denisa Mrnjavca.

18 godina od ubistva Denisa Mrnjavca Izvor: Youtube/BHRT/Screenshot

Šesnaestogodišnji Denis, učenik Katoličkog školskog centra u Sarajevu, ubijen je u punom sarajevskom tramvaju 5. februara 2008. godine, bez ikakvog razloga i povoda kada se vraćao iz škole.

Porodica i prijatelji su se danas prisjetili Mrnjavca polaganjem cvijeća na mjestu gdje je on preminuo.

Denisa, koji je postao simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja, na putu od škole do kuće, na brutalan način u tramvaju su 5. februara 2008. godine kod Tehničke škole napali Nermin Sikirica, Ademir Lelović i Berin Talić.

Tom prilikom Denisu su nanesene teške tjelesne povrede od kojih je dan kasnije i preminuo, 6. februara.

Berin Talić je osuđen 2010. godine na 10 godina zatvora, a Ademir Lelović na 15 godina jer su pomagali maloljetnom Nerminu Sikiriću u ubistvu Denisa Mrnjavca. Sikirić je takođe osuđen na 15 godina zatvora. Osamnaest godina kasnije su sva trojica na slobodi.

Kada je pročitao pravosnažnu presudu, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Amir Jaganjac ju je obrazložio riječima:

"Optuženi Lelović je u tramvaju Mrnjavcu kazao: 'Šta me gledaš?' Mrnjavac je odgovorio: 'Je li zabranjeno gledati?' Nakon toga mu je Lelović rekao: 'Šta se praviš' te da izađu vani iz tramvaja da se potuku. Kada je Mrnjavac rekao da neće da se tuče jer ih ne poznaje, Sikirić je rekao: 'Sada je gotovo' i pokazao nož optuženima Leloviću i Taliću, a dvojica optuženih su potvrdno klimnuli glavom", podsjetio je Jaganjac.

Ademir Lelović (20) je, prema presudi, tada metalnim bokserom udario Mrnjavca u glavu, a Berin Talić (21) udario ga je pesnicom u lice. Nakon toga je Lelović Nerminu Sikiriću kazao: "Sad ga" i tada je Sikirić prišao Mrnjavcu i ubo ga nožem u trbuh. Lelović i Talić potom su nasilno otvorili vrata tramvaja i zajedno sa Sikirićem pobjegli.

