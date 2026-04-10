Epilog bizarnog slučaja: Pokušali ubiti komšiju zbog priča o vračanju, sud im izrekao mjeru liječenja

Okružni sud u Doboju izrekao je mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja muškarcu i ženi sa područja Teslića inicijala Ž. N. i V. N. utvrdivši da su u stanju neuračunljivosti pokušali da ubiju muškarca iz Doboja, koji je pri tom teško ranjen.

Sud je utvrdio da su optuženi 23. decembra na području Teslića dogovorili sa muškarcem D. P. i ženom J. T. iz Doboja da dođu u ovaj grad, da bi im zatim D. P. pokazao kuću u kojoj živi njegov komšija M. H.

Nakon što je komšiju prikazao kao opasnog koji štiti i sarađuje sa ženom koja se bavi vračanjem i zbog čega sa J. T. ima porodične probleme, ova lica su isto veče došla do kuće oštećenog, te je, prema dogovoru, V. N zapalila vrata njegove kuće, a Ž. N. iz pištolja ispalio tri metka, od kojih su dva pogodila M. H. u glavu i potkoljenicu.

Ž. N. je pucao i jednim metkom pogodio i vozilo u kojem su se nalazili sinovi oštećenog.

Iz suda su saopštili da je Ž. N. u stanju indukovane psihoze sumanutog tipa pucao iz vatrenog oružja, a V. N. je u stanju perzinstentnog sumanutog poremećaja pomogla u izvršenju krivičnog djela.

Okružni sud je ovo prvostepeno rješenje donio 7. aprila.

Iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva ranije je saopšteno da je Okružni sud u Doboju, zbog podstrekavanja na ubistvo komšije iz Doboja, 4. marta potvrdio optužnicu protiv Dine Prnjavorca /37/, kojem je produžio pritvor u trajanju do dvije godine.

Iz Policijske uprave Doboj ranije je saopšteno da su napadači identifikovani i uhapšeni neposredno nakon izvršenja ovog krivičnog djela.