logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epilog bizarnog slučaja: Pokušali ubiti komšiju zbog priča o vračanju, sud im izrekao mjeru liječenja

Autor D.V.
0

Okružni sud u Doboju izrekao je mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja muškarcu i ženi sa područja Teslića inicijala Ž. N. i V. N. utvrdivši da su u stanju neuračunljivosti pokušali da ubiju muškarca iz Doboja, koji je pri tom teško ranjen.

sudijski čekić

Sud je utvrdio da su optuženi 23. decembra na području Teslića dogovorili sa muškarcem D. P. i ženom J. T. iz Doboja da dođu u ovaj grad, da bi im zatim D. P. pokazao kuću u kojoj živi njegov komšija M. H.

Nakon što je komšiju prikazao kao opasnog koji štiti i sarađuje sa ženom koja se bavi vračanjem i zbog čega sa J. T. ima porodične probleme, ova lica su isto veče došla do kuće oštećenog, te je, prema dogovoru, V. N zapalila vrata njegove kuće, a Ž. N. iz pištolja ispalio tri metka, od kojih su dva pogodila M. H. u glavu i potkoljenicu.

Ž. N. je pucao i jednim metkom pogodio i vozilo u kojem su se nalazili sinovi oštećenog.

Iz suda su saopštili da je Ž. N. u stanju indukovane psihoze sumanutog tipa pucao iz vatrenog oružja, a V. N. je u stanju perzinstentnog sumanutog poremećaja pomogla u izvršenju krivičnog djela.

Okružni sud je ovo prvostepeno rješenje donio 7. aprila.

Iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva ranije je saopšteno da je Okružni sud u Doboju, zbog podstrekavanja na ubistvo komšije iz Doboja, 4. marta potvrdio optužnicu protiv Dine Prnjavorca /37/, kojem je produžio pritvor u trajanju do dvije godine.

Iz Policijske uprave Doboj ranije je saopšteno da su napadači identifikovani i uhapšeni neposredno nakon izvršenja ovog krivičnog djela.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ