Svježije sa povremenom kišom, poslije podne razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti svježije, nestabilno i promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Pljuskovi ponegdje mogu biti i jači, uglavnom na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije poslije podne i uveče doći do razvedravanja sa sjevera i juga.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 21 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pri pljuskovima pojačan, sjevernih smjerova.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac i Drinić 12, Gacko 13, Han Pijesak, Rudo i Čemerno 14, Foča, Kalinovik i Bihać 15, Višegrad, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Šipovo, Kneževo i Ribnik 16, Prijedor, Bileća, Sarajevo i Zenica 17, Banjaluka, Zvornik, Novi Grad i Srbac 18, Doboj i Tuzla 19, Bijeljina, Trebinje i Mostar 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano nakon što je prekinut protest prevoznika, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz Saveza su napomenuli da su je juče u poslijepodnevnim časovima prekinut protest prevoznika i da na putevima više nema kamiona koji stoje i usporavaju saobraćaj putničkih vozila.

Na putevima u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima vozi se po mokrim ili vlažnim kolovozima, a ponegdje uz riječne tokove mjestimično ima jutarnje magle, pa se vozačima savjetuje oprez.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od pola sata.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

