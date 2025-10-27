Danas sunčanije, večeras ponovo kiša

U BiH će danas biti sunčanije uz umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kasnije poslije podne na sjeveru će doći do novog naoblačenja sa kišom, koja će se tokom naredne noći premještati ka jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 12 do 17, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, popodne i uveče umjeren, ponegdje i jak.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišiom ponegdje.

Temperatura vazduha izmerena u 8.00 časova: Han Pijesak dva, Sokolac tri, Kalinovik, Čemerno i Drinić pet, Gacko šest, Prijedor, Mrkonjić Grad, Šipovo, Srebrenica, Rudo i Bihać sedam, Višegrad, Foča, Novi Grad, Srbac, Ribnik i Tuzla osam, Banjaluka, Bijeljina i Zvornik i Zenica Devet devet, Doboj, Trebinje, Bileća i Brčko 10, te Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama i u višim predjelima, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Privremene obustave saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina od 8.00 do 17.00 časova u trajanju do 45 minuta zbog izvođenja radova. Predviđeno je da ovi radovi traju do 15. novembra.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića.

Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Radovi se izvode na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići. Na mjestima izvođenja radova moguće su obustave saobraćaja do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova je na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizište jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Donja Orahovica-Šićki Brod /kod Koksare Lukavac/, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

Počeli su radovi na magistralnom putu Orašje-Šamac, zbog čega se na mjestu radova saobraća jednom trakom, svakog dana osim nedjelje.

Zbog sanacije klizišta na regionalnom putu Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj na lokaciji Ozimica, na mjestu spoja sa budućom petljom auto-puta, saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

