Danas sunčano, na putevima oprez zbog magle

U BiH će danas biti sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost na istoku i u Krajini.

Izvor: Shutterstock

Vjetar će biti slab do umjeren, u Semberiji uveče pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Gacko minus dva, Drinić, Ribnik i Šipovo minus jedan, Mrkonjić Grad, Srbac, Srebrenica, Han Pijesak i Tuzla nula, Kneževo, Čemerno, Novi Grad, Jajce i Sarajevo jedan, Doboj, Prijedor i Sokolac dva, Mrakovica i Bileća tri, Zvornik i Gradačac četiri, Višegrad pet, Trebinje, Rudo i Foča osam i Mostar devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ magla jutros smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, a kolovozi su mjestimično vlažni, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz AMS podsjećaju vozače da je posjedovanje zimske opreme obavezno do 1. aprila iduće godine.

U toku je sanacija na magistralnom putu Nevesinje-Gacko, na lokalitetu Crgovo, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom uz mogućnost petnaestominutnih obustava.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, zbog radova, od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja do 45 minuta. Na istom putnom pravcu vrši se postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića. Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Zbog sanacije trotoara uz magistralni put, u prijedorskom naselju Tukovi saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Predviđeno je da radovi traju do 10. novembra.

Radovi su u toku na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, te se 300 metara saobraća jednom kolovoznom trakom uz moguće obustave saobraćaja do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je, zbog radova, na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnom Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH je, zbog radova na dionici auto-puta Visoko-Kakanj, zatvorena zaustavna traka u dužini od četiri kilometra.

Radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Žepče-Maglaj na lokalitetu Ozimica, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Zenica-Doboj /na dionici Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica /Ostrožac/, Jajce-Crna Rijeka, Semizovac-Olovo, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna/Mondo)