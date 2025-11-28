Danas oblačno i hladno, teretnjaci ne mogu preko Romanije

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i hladno, povremeno uz slabe padavine, dok se kiša i susnježica očekuju u nižim, a snijeg u višim krajevima.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

U Hercegovini promjenljivo oblačno uz sunčane intervale, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena, na udare i jaka bura, poslije podne u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus šest stepeni Celzijusovih. Maksimalna temperatura vazduha od jedan do šest, na jugu do 13, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Najviše padavina u prethodna 24 časa izmjereno je na Han Pijesku 7,4 i Trebinju 7,9 litara po metru kvadratnom. Najviše snijega ima na Han Pijesku 18 centimetara.

Stanje na putevima

Zbog snijega i leda na putnom pravcu Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na ostalim dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj se odvija usporeno, a posebno na putnim pravcima Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Šipovo-Novo Selo, Trnovo-Foča preko prevoja Rogoj i Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled.

U nižim predjelima, kolovozi su pretežno mokri i klizavi, pa se vozačima skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Iz AMS podsjećaju na obavezu posjedovanja zimske opreme.

U Srpskoj rođene 23 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, devet djevojčica i 14 dječaka. U Banjaluci je rođeno šest beba, u Prijedoru četiri, u Doboju i Zvorniku po tri, u Foči i Trebinju po dvije, a u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedna.

U toku je sanacija magistralnog puta Brčko-Brezovo Polje. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na putu Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, vrši se sananacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

U toku su radovi u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu Brodar-Višegrad, zatim u tunelu "Trgovišta" na dionici Brodar-granica i u tunelu "Kotva 2" na dionici Međeđa-Brodar, zbog čega se saobraća uz izmijenjen režim vožnje.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Do povremene obustave saobraćaja dolazi zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova.

Radi deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, dolaziće do povremene polučasovne obustave saobraćaja na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH zbog većeg odrona zatvorena je dionica magistralng puta Jablanica-Blidinje, za sve kategorije vozila.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.