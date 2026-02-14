Danas pretežno oblačno, poslije podne kiša

U BiH će danas biti pretežno oblačno, na jugu sa kišom, koja će poslije podne zahvatiti većinu područja, a na planinama na istoku očekuje se snijeg.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vjetar će biti umjeren do jak, južnih smjerova, na krajnjem sjeveru uglavnom slab istočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu i sjeveroistoku do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Han Pijesak, Gacko, Sokolac minus jedan, Srebrenica, Sarajevo, Jajce, Tuzla nula, Prijedor, Zvornik, Mrkonjić Grad, Bijeljina, Novi Grad, Banjaluka jedan, Rudo, Srbac dva, Foča, Čemerno, Doboj tri, Kalinovik četiri, Mrakovica, Gradačac šest, Trebinje, Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima uz smanjenu vidljivost u kotlinama i preko prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz AMS upozoravaju na učestale odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ zbog radova.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija je nosivost veća od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva, izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnim putevima Brodar-Višegrad i Brodar-granica Republika Srpska - Srbija /Rudo jedan/ zbog posatavljanja rasvjete u tunelima Sokolača, Pasjaci i Trgovišta.

U Federaciji BiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna)