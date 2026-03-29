Promjenljivo vrijeme širom BiH: Kiša, susnježica i snijeg uz jak vjetar

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će u nižim predjelima padati kiša, a u višim susnježica i snijeg.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povremeno će biti i perioda bez padavina. U Hercegovini se očekuje promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme sa sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren do jak sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do šest, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova, a maksimalna od dva do 10, na jugu do 15 stepeni, u višim predjelima od minus jedan.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno, na sjeveru i istoku Hercegovine pada snijeg ili susnježica, a u nizinama pada kiša.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Čemerno minus dva, Kneževo i Han Pijesak minus jedan, Tuzla, Sarajevo i Sokolac nula, Šipovo, Višegrad, Gacko i Srebrenica jedan, Sanski Most, Mrkonjić Grad i Foča dva, Livno, Novi Grad i Doboj tri, Banjaluka i Prijedor četiri, Bijeljina i Bileća pet, Trebinje sedam i Mostar 10 stepeni Celtijusovih.