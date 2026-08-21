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Na području HNK u 24 sata evidentirano 18 požara

Na području HNK u 24 sata evidentirano 18 požara

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U HNK su u protekla 24 časa evidentirana 18 požara. Kod Ravnog vatra se približava selima Orah i Bobovište, dok požar kod Grahova gori više od dvije sedmice.

požar mostar grude Izvor: Facebook/Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) u protekla 24 časa evidentirano 18 požara, posebno je složeno stanje na području Ravnog, gdje se požar približava selima Orah i Bobovište, podaci su kantonalnih službi civilne zaštite.

Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite HNK-a na terenu su vatrogasci iz Ravnog, Ivanice i Trebinja, a u ispomoći su sinoć bili i vatrogasci iz Čapljine i Neuma.

Najviše požara je bilo u Mostaru - sedam, zatim pet u Čapljini, te po tri u Prozoru-Rami i Čitluku. Uglavnom su gorjeli trava i nisko rastinje, dok je na mostarskom Uborku gorio otpad, a u Čapljini šuma.

Kod Grahova vatra već više od dvije sedmice gori na prostoru od oko 15 do 20 kvadratnih kilometara, gdje od jutros požar ponovo gasi helikopter Oružanih snaga BiH, a na teren stiže i dodatno pojačanje Federalne civilne zaštite.

Iz "Šumarije Grahovo" navode da na pojedinim mjestima zemlja gori i do pola metra dubine, zbog čega se vatra može ponovo aktivirati i nakon što površinski izgleda ugašeno.

U praćenje stanja uključena je i Gorska služba spasavanja Livanjskog kantona.

Na području Grahova jutros je počela padati slabija kiša, a tokom dana očekuju se i obilnije padavine, koje bi, uz angažman vatrogasaca i raspoložive tehnike, mogle pomoći u stabilizaciji situacije.

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