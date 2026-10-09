Oblačno i svježije sa kišom, oprez zbog klizavih kolovoza

U BiH će danas biti oblačno i svježije sa povremenom kišom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Padavine će u prvom dijelu dana biti jače na sjeveru i zapadu, a na jugu samo povremene, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačaće po podne i uveče na jugu, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo.

Duvaće slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Dnevna temperatura vazduha biće od 16 do 21, na jugu 23, a u višim predjelima 12 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Višegrad i Rudo 11, Han Pijesak i Čemerno 12, Ribnik i Zenica 14, Mrkonjić Grad i Bileća 15, Prijedor i Tuzla 16, Banjaluka, Doboj, Trebinje i Nevesinje 17, Bijeljina 18 i Neum 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros klizavi, vidljivost mjestimično smanjena, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja mogući su odroni.

Pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, a tokom dana se očekuje i na graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu

Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, doći će do izmjene

režima saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.