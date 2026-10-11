Sutra promjenljivo oblačno i uglavnom bez kiše

Sutra u BiH promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Slaba kiša moguća je na sjeveru i zapadu, a na jugu do 23 stepena.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra će tokom dana biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo.

Poslije podne oblačno uz slabu kišu ponegdje na sjeveru i zapadu, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do devet stepeni Celzijusovih, na jugu do 14, u višim predjelima od jedan.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od devet stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u Srpskoj i FBiH bilo oblačno vrijeme sa kišom uz postepeno smanjenje oblačnosti sa zapada od sredine dana.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica jedan, Han Pijesak i Čemerno osam, Ivan sedlo devet, Kneževo i Sokolac 10, Gacko i Sarajevo 11, Srebrenica 12, Šipovo i Tuzla 13, Livno, Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić Grad i Rudo 14, Bileća, Foča i Doboj 15, Trebinje, Ribnik i Srbac 16, Mostar, Sanski Most, Prijedor i Banjaluka 18, Novi Grad 19 stepeni Celzijusovih.