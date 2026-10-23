Prognoza za sutra: Promjenljivo oblačno uz kišu u Krajini

U BiH sutra promjenljivo do pretežno oblačno. U Krajini moguća kiša, dok će na jugu i istoku temperatura dostizati do 20 stepeni.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je moguća u Krajini.

Na istoku će ujutro biti sunčanih intervala, a tokom prijepodneva jače naoblačenje na zapadu će usloviti kišu, povremeno i jaču, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 12, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 11 u višim predjelima i na zapadu do 20 stepeni Celzijusovih na jugu i istoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Hercegovini umjeren uz jake udare južnih smjerova. Od podneva, vjetar će na zapadu okrenuti na sjeverne smjerove i jačati.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica četiri, Kalinovik 10, Bihać 11, Sokolac, Han Pijesak i Ivan sedlo 12, Čemerno 13, Kneževo, Mrakovica i Srebrenica 14, Prijedor, Foča, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac, Drinić, Drvar i Livno 15, Banjaluka, Doboj, Gacko, Šipovo i Sanski Most 16, Bijeljina, Višegrad, Rudo, Bugojno, Gradačac, Jajce i Sarajevo i Tuzla 17, Zvornik i Ribnik 18, Bileća i Neum 19, Zenica 20, Trebinje 21 i Mostar 22 stepena Celzijusova.