Nije odustao dok nije spasio Astora: Lovac sišao 70 metara u duboku špilju da izbavi psa iz mraka i hladnoće (Foto)

Predsjednik Lovačke sekcije „Ribnik“ Milorad Smiljanić spustio se u špilju duboku 70 metara nedaleko od Vučije poljane, na području opštine Ribnik, kako bi spasio lovačkog psa Astora koji je upao u nju.

Član Lovačkog društva „Ribnik“ Aleksandar Vrtunić rekao je Srni da ih je poziv za spasavanje psa sve digao na noge.

„Prijatelji su me pozvali sa molbom da spasimo lovačkog psa Astora koji je upao u duboku špilju. Kada smo stigli na lice mjesta i osmotrili jamu, zapazili smo da prvih 15 metara nudi tek blagi pad, nakon čega se teren naglo odsijeca u vertikalu, ravno do dna, gdje je pas ostao zarobljen u mraku i hladnoći“, ispričao je Vrtunić.

Prema njegovim riječima, u akciju spasavanja uključilo se više od deset ljudi, ali se niko nije usudio da se spusti u jamu jer se kamenje neprestano obrušavalo.

U pomoć im je priskočilo Vatrogasno društvo Ribnik, koje je obezbijedilo opremu neophodnu za spasavanje.

„Automobil s vitlom postao je slamka spasa“, naveo je Vrtunić.

Hrabrost da se spusti u jamu imao je samo jedan čovjek – predsjednik lovačke sekcije Milorad Smiljanić.

„Ovim činom pokazao je da lov nije samo hobi, već i ljubav prema životinjama i svakom živom biću“, istakao je Vrtunić.

On je dodao da je u ovoj borbi s vremenom, prirodom i lošim vremenskim prilikama svako dao svoj doprinos akciji spasavanja.

Posebnu pažnju i pohvale, uz iskusne lovce i vatrogasce, zaslužio je i dječak Uroš Davidović, koji je, poput najiskusnijeg operativca, donosio potreban alat, špage i sve drugo što je bilo neophodno da se akcija uspješno završi.

Spasavanje psa trajalo je tri sata, koji su svim učesnicima izgledali kao vječnost.

„Zahvaljujem svima koji su pomogli u spasavanju psa“, rekao je Vrtunić.

Astor je zahvaljujući hrabrosti jednog čovjeka i zajedništvu ljudi koji nisu okrenuli glavu pred nevoljom dobio novu priliku – a ova akcija podsjetila je da se veličina čovjeka često najbolje vidi u načinu na koji se odnosi prema onima koji sami ne mogu da zatraže pomoć.

(Mondo)