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Jutro svježe uz mjestimičnu kišu: Sutra pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost

Jutro svježe uz mjestimičnu kišu: Sutra pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra tokom dana dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Ujutro će biti pretežno oblačno na sjeveru i istoku, ponegdje uz vrlo slabu kišu, a na krajnjem jugu pretežno vedro, nakon čega slijedi razvedravanje.

Minimalna temperatura iznosiće od dva do osam, na jugu do 11 stepeni, a maksimalna od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Tokom prvog dijela dana duvaće umjeren i pojačan, u višim predjelima i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će tokom dana biti u slabljenju, dok će u Hercegovini veći dio dana duvati umjerena i jaka bura.

Danas je u većem dijelu Republike Srpske i FBiH bilo oblačno vrijeme, sa slabom kišom ili rosuljom u jutarnjim časovoma, ali se u drugoj polovini dana oblačnost djelomično smanjila, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Čemerno šest, Ivan Sedlo sedam, Sokolac, Han Pijesak i Kneževo osam, Gacko i Mrakovica 10, Banjaluka, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srbac, Srebrenica i Jajce 11, Doboj i Zenica 12, Prijedor, Rudo, Foča i Sanski Most 13, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad i Tuzla 14, Bileća 16, Trebinje 17, Neum 18 i Mostar 19 stepeni Celzijusa.

(Mondo)

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