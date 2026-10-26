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Pretežno sunčano uz malu oblačnost: Na jugu temperatura do 20 stepeni

Pretežno sunčano uz malu oblačnost: Na jugu temperatura do 20 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas pretežno sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni, u Hercegovini jaka bura.

Banjalučka riva Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu prolaznu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha kretaće se od 10 do 17 stepeni, na jugu do 20, dok će u višim predjelima iznositi od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće umjeren do pojačan vjetar sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, koji će u višim planinskim predjelima povremeno imati i jake udare. U Hercegovini se tokom većeg dijela dana očekuje umjerena do jaka bura.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutro u većem dijelu zemlje osvanulo umjereno do pretežno oblačno, uz mjestimičnu pojavu slabe kiše.

Najhladnije jutros u 8.00 časova bilo je na Han Pijesku, gdje su izmjerena tri stepena Celzijusova, dok je na Čemernu zabilježeno pet stepeni. U Banjaluci, Ribniku, Srebrenici i Travniku termometri su pokazivali osam stepeni.

Temperatura od devet stepeni izmjerena je u Bijeljini, Doboju, Višegradu i Brčkom, u Tuzli je bilo 10, a u Zenici 11 stepeni. Najtopliji gradovi u jutarnjim časovima bili su na jugu zemlje — u Bileći je izmjereno 12, u Neumu 14, dok je u Trebinju živa dostigla 15 stepeni Celzijusovih.

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Hvala što ste poslali vijest.

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