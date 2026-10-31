logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas oblačno i svježe sa kišom: U višim predjelima susnježica i snijeg

Danas oblačno i svježe sa kišom: U višim predjelima susnježica i snijeg

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Danas u BiH oblačno i svježe sa kišom, a u višim predjelima sa susnježicom i snijegom.

Vremenska prognoza za BiH: Oblačno sa kišom, na planinama susnježica i snijeg Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno i tmurno sa slabom kišom i svježe, a poslije podne i uveče na istoku jače padavine.

Uz sve hladnije vrijeme u brdsko-planinskim predjelima do večeri kiša će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Na jugu će biti uglavnom suvo uz sunčane periode, malo toplije i vjetrovito, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Rođene 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 10 beba, u Gradišci i Bijeljini po tri, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Zvorniku, Nevesinju, Trebinju i Doboju po jedna.

Tri djevojčice i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Gradišci dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini jedna djevojčica i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Foči po jedna djevojčica i dječak, u Nevesinju, Doboju i Trebinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Prijedoru.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu umjerena do jaka bura.
Maksimalna temperatura vazduha od sedam do 12, na jugu do 18, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme, uz slabu kišu ili rosulju.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Mrakovica i Čemerno tri, Han Pijesak i Kneževo četiri, Gacko, Kalinovik i Sokolac pet, Mrkonjić Grad šest, Šipovo, Novi Grad, Jajce i Ribnik sedam, Bihać, Sarajevo, Rudo, Bileća, Srbac, Srebrenica, Banjaluka i Prijedor osam, Višegrad, Doboj i Bijeljina devet, Trebinje 13, Mostar i Neum 14 stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ