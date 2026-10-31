Danas oblačno i svježe sa kišom: U višim predjelima susnježica i snijeg

Danas u BiH oblačno i svježe sa kišom, a u višim predjelima sa susnježicom i snijegom.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno i tmurno sa slabom kišom i svježe, a poslije podne i uveče na istoku jače padavine.

Uz sve hladnije vrijeme u brdsko-planinskim predjelima do večeri kiša će preći u susnježicu i snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Na jugu će biti uglavnom suvo uz sunčane periode, malo toplije i vjetrovito, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Rođene 24 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci je rođeno 10 beba, u Gradišci i Bijeljini po tri, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Zvorniku, Nevesinju, Trebinju i Doboju po jedna. Tri djevojčice i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Gradišci dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini jedna djevojčica i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Foči po jedna djevojčica i dječak, u Nevesinju, Doboju i Trebinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak. Poroda nije bilo u porodilištu u Prijedoru.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam do 12, na jugu do 18, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme, uz slabu kišu ili rosulju.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Mrakovica i Čemerno tri, Han Pijesak i Kneževo četiri, Gacko, Kalinovik i Sokolac pet, Mrkonjić Grad šest, Šipovo, Novi Grad, Jajce i Ribnik sedam, Bihać, Sarajevo, Rudo, Bileća, Srbac, Srebrenica, Banjaluka i Prijedor osam, Višegrad, Doboj i Bijeljina devet, Trebinje 13, Mostar i Neum 14 stepeni Celzijusovih.