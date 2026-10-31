Sutra hladno uz kišu, na planinama snijeg

Sutra u BiH hladnije i oblačno sa kišom, uz susnježicu i snijeg u brdsko-planinskim predjelima. Najviše snijega na istoku, maksimalna temperatura do 13 stepeni.

Izvor: MONDO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vjetrovito, a u brdsko-planinskim predjelima padaće susnježica i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača.

Najviše snijega će pasti na planinama na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju, a na sjeveru će i dalje padati jača kiša.

Duvaće umjeren, povremeno i jak vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava pretežno oblačno vrijeme, ponegdje je zabilježena slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo tri, Han Pijesak četiri, Mrkonjić Grad i Sokolac pet, Kalinovik i Čemerno šest, Srebrenica sedam, Bijeljina, Sarajevo i Doboj osam, Banjaluka i Novi Grad devet, Višegrad i Prijedor 10, Mostar 17, Bileća 18, Neum 20 i Trebinje 21 stepen Celzijusov.