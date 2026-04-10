Sud u Strazburu odbio Dodikov zahtjev za obustavu presude o funkciji predsjednika

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu potvrdio je danas 10. aprila da je odbio zahtjev pravnog tima Milorada Dodika, lidera SNSD-a, za uvođenje privremene mjere.
Pomenutom mjerom se tražilo zaustavljanje primjene sudskih odluka u Bosni i Hercegovini, na osnovu kojih je Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske.
U odgovoru za "Radio Slobodna Evropa" (RSE) se navodi da je zahtjev za privremenu mjeru, u skladu sa Pravilom 39 Suda, razmotren i odbijen, bez dodatnog izjašnjavanja o njegovom sadržaju.
Dodik je polovinom prošle godine pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija presudom Suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.
Apelacija Milorada Dodika protiv Bosne i Hercegovine podnesena je u januaru 2026. godine, nakon čega je zatraženo i izricanje privremene mjere.
Dodikov pravni zastupnik Goran Bubić, za RSE nije želio komentarisati odluku Evropskog suda za ljudska prava
Monika Mijić, vršitelj dužnosti agentice Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, potvrdila je za RSE da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku još nije zaprimila predmet od Suda u Strazburu.
Odluka o privremenoj mjeri ne prejudicira ishod Dodikove apelacije, o kojoj će Sud u Strazburu eventualno odlučivati u narednim fazama postupka, nakon što predmet bude dostavljen i BiH, te se izjasne sve strane u postupku.
Iz Evropskog suda za ljudska prava nisu za RSE pojasnili u kojoj je trenutno fazi Dodikova apelacija.
