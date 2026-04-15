Dodik iz Beograda: Zabrinuti smo zbog saveza čiji je cilj ugrožavanje Srba

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da je Republika Srpska zabrinuta zbog činjenice da su Hrvatska, Albanija i takozvano Kosovo formirali vojni savez

Kaže da je cilj ovog saveza ugrožavanje bezbjednosti i stabilnosti srpskog naroda i njegovih država, ali i bezbjednosti u regionu.

"Srpska je suštinski ugrožena takvim savezom, imajući u vidu da je hrvatska komponenta u BiH sigurno usmjerena ka takvim orijentacijama, a može se garantovati da je to i bošnjačka", rekao je Dodik novinarima u Beogradu nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske sa predsjednikom Srbije i predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Dodik je istakao da taj savez mora da bude pod pažnjom svih u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji.

"Njegovo formiranje nije poruka da neko želi stabilnost na Balkanu. Taj savez ukazuje na potrebu da mi u Srpskoj treba da se obezbijedimo. Pažljivo pratimo tu situaciju, ima zabrinjavajućih elemenata, jer oni šire obuhvat svojih planova, a mnogo toga i kriju kako bi obezbijedili svoju spremnost za određene akcije", naveo je Dodik.

Takav savez se, kaže, ne formira bez određenog cilja, a jedini cilj mu je ugrožavanje stabilnosti srpskog naroda i njegovih država.

"Vojska Srbije je snaga sa respektom u regionalnom smislu i njena odbrambena komponenta garantuje mir i stabilnost srpskom narodu i državi Srbiji", zaključio je Dodik.