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Isplata u četvrtak: Skoro 300.000 penzionera dobiće jednokratnu pomoć

Isplata u četvrtak: Skoro 300.000 penzionera dobiće jednokratnu pomoć

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće u četvrtak, 27. avgusta 2026. godine, jednokratnu novčanu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 31.385.264 KM.

Isplata pomoći penzionerima u četvrtak Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odlukom Vlade Republike Srpske, jednokratna pomoć biće isplaćena za 295.642 korisnika, a iznos pomoći određen je prema prosječno obračunatoj penziji u Republici Srpskoj za jul 2026. godine.

Penzionerima čija su primanja manja od 698 KM biće isplaćeno po 120 KM, dok će korisnici čije su penzije iznad prosječne dobiti po 80 KM.

Iz Ministarstva finansija navode da je isplatom jednokratne pomoći Vlada Republike Srpske iskazala opredijeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.

Istovremeno, prema odluci Vlade Republike Srpske o vanrednom usklađivanju opšteg boda za utvrđivanje penzija, penzije će od avgustovskog obračuna biti povećane za 3,55 odsto u odnosu na jul.

Povećane penzije penzionerima će biti obračunate i isplaćene u skladu sa redovnom dinamikom isplate.

(Mondo)

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