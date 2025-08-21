logo
Zastrašujući snimak sa crnogorske plaže: Ženu odnijeli talasi, spasioci jedva spriječili katastrofu (Video)

Vesna Kerkez
Veliki talasi u Crnoj Gori danas su doveli jednu ženu u životnu opasnost.

Žena u crnoj gori zamalo da pogine u nemirnom moru Izvor: Instagram/podgoricki_vremeplov

Danas se odigrala prava drama na plaži u Ulcinju u Crnoj Gori kada su visoki talasi doveli jednu ženu u opasnost. Snimak drame osvanuo je ubrzo na društvenim mrežama.

Spasioci su ubrzo upozorili sve kupače da polako napuste vodu. Spasioci su uklonili ležaljke i ostali prateći plažni mobilijar zbog najavljenog nevremena.

"Na ulcinjskoj plaži danas su jaki talasi doveli ženu u životnu opasnost. Srećom, spasioci su odmah reagovali, a u pomoć su im pritekli i kupači koji su zajedno uspjeli da je izvuku iz mora. Zahvaljujući brzoj i udruženoj akciji, izbjegnuta je tragedija", navodi se u objavi "Instagram" stranice "Podgorički vremeplov".

(MONDO)

Crna Gora talasi opasnost

zole

Te sve avanturiste koji misle da su jači od valova treba pustiti da ih odnesu

