Zastrašujući snimak sa crnogorske plaže: Ženu odnijeli talasi, spasioci jedva spriječili katastrofu (Video)

Veliki talasi u Crnoj Gori danas su doveli jednu ženu u životnu opasnost.

Izvor: Instagram/podgoricki_vremeplov

Danas se odigrala prava drama na plaži u Ulcinju u Crnoj Gori kada su visoki talasi doveli jednu ženu u opasnost. Snimak drame osvanuo je ubrzo na društvenim mrežama.

Spasioci su ubrzo upozorili sve kupače da polako napuste vodu. Spasioci su uklonili ležaljke i ostali prateći plažni mobilijar zbog najavljenog nevremena.

"Na ulcinjskoj plaži danas su jaki talasi doveli ženu u životnu opasnost. Srećom, spasioci su odmah reagovali, a u pomoć su im pritekli i kupači koji su zajedno uspjeli da je izvuku iz mora. Zahvaljujući brzoj i udruženoj akciji, izbjegnuta je tragedija", navodi se u objavi "Instagram" stranice "Podgorički vremeplov".

