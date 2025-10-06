logo
Oglasio se MUP povodom prevrtanja čamca na Dunavu: Jedna osoba mrtva, četiri prebačene u bolnicu

Oglasio se MUP povodom prevrtanja čamca na Dunavu: Jedna osoba mrtva, četiri prebačene u bolnicu

Izvor mondo.rs
0

Na Dunavu kod mjesta Plavna sinoć se prevrnuo čamac u kojem je bilo najmanje deset osoba, među kojima su državljani Kine. Jedna osoba je pronađena mrtva, a četiri su prebačene u bolnicu.

Jedna osoba poginula u prevrtanju čamca kod Bačke Palanke Izvor: Mondo/U. Arsić

Policijskoj upravi u Novom Sadu, sinoć oko 20.45 časova, prijavljeno je da se na Dunavu kod mesta Plavna, prevrnuo čamac u kojem je bilo najmanje deset osoba, među kojima su državljani Narodne Republike Kine.

Odmah po prijavi, upućene su patrole PU u Novom Sadu, granične policije i pripadnici Sektora za vanredne situacije, a kontaktirana je i policija Republike Hrvatske.

U Bačkom Novom Selu je u akciji spasavanja iz vode izvučena jedna osoba, kineski državljanin, kod koga je konstatovana smrt. Takođe, do sada pronađena su još četiri kineska državljana kojima je ukazana ljekarska pomoć. Prema dosadašnjim informacijama, policija Hrvatske je iz Dunava izvukla pet državljana Kine - tri muškarca i dvije žene.

Policija nastavlja pretragu i u saradnji Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu koje je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, preduzima mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

(Mondo)

