"Sve je uređeno u skladu sa švajcarskom skromnošću": Vučić pokazao smještaj u kojem boravi tokom posjete Davosu

Predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu pokazao je smještaj u kojem boravi u Klostersu, u blizini Davosa.

Izvor: Instagram/buducnostsrbijeav/Printscreen

Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Švajcarskoj gdje se održava Svjetski ekonomski forum, a na Instagram stranici pokazao je u kakvoj sobi spava u Klostersu nedaleko od Davosa.

"Nikad nismo bili u Davosu, uvijek smo išli do Davosa automobilom svaki dan. Ovo je jedna od najboljih soba ovdje. Vidjećete, u skladu sa švajcarskom skromnošću je to uređeno. Namještaj IKEA stil, jednostavno drvo, nema ništa posebno. Kreveti su malo kratki, srećom nema one graničnike, tako da mogu da se pružim. Nisam baš sve najbolje stvari sredio. Ovdje je kao garderober, košulje su mi ovamo", rekao je Vučić.

Pokazao je dnevni boravak i kuhinju gdje može spremiti čaj ili drugi topli napitak.

"Frižider mali. Zanimljivo, ovdje su stavili vuka (slika na zidu prim. aut.). Kažu da je ovdje vuk čest gost na okolnim brdima. Ovo je kao dnevna soba u kojoj primam neke od gostiju. Moji materijali, ruski, Erik Larson "Dani Slave i Očaja o Čerčilu. I ovo je terasa, iako je mala, najljepši dio. Ne možete baš da sjedite na minus pet, ali lijepo je. Ovako izgledaju sve kuće u Klosteru, sve kuće svih hotela. Baš je onako lijepo, udobno", kazao je Vučić.

Naveo je i da se večeras završava njegova posjeta Davosu.

"Mi večeras završavamo svoj posao ovdje i polako nazad za Srbiju. Ne mogu da vam opišem koliko se radujem tom osjećaju da, posebno kad ponovo sletite na beogradski aerodrom i kad vam srce zakuca jače što ste ponovo u otadžbini", zaključio je Vučić.

(MONDO)