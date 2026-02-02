logo
Protivdiverzioni pregledi u Zagrebu: Dojave o 30 bombi i jeziva prijetnja gradonačelniku: "Nećeš dočekati jutro"

Protivdiverzioni pregledi u Zagrebu: Dojave o 30 bombi i jeziva prijetnja gradonačelniku: "Nećeš dočekati jutro"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U toku je protivdiverzioni pregled na dvije lokacije u Zagrebu, nakon što su mediji prenijeli da su primljene dojave o 30 postavljenih bombi i prijetnje smrću gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću.

Protivdiverzioni pregledi u Zagrebu: Dojave o 30 bombi u Gradskoj upravi Izvor: Shutterstock

Evakuisana je Gradska uprava, a policija je potvrdila da pregled još traje.

"Sve što policija preduzima je s ciljem da se utvrdi da je dojava bila lažna. Sve je pod kontrolom", poručili su iz zagrebačke policije, dodajući kako će o događaju obavijestiti javnost nakon obavljenog protivdivezrionog pregleda.

Mediji prenose da se ovi pregledi obavljaju u prostorijama Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića i u sjedištu stranke Možemo u Ulici kneza Mislava. Dodaju i da je nepoznata osoba poslala prijetnje gradonačelniku, navodeći da "Tomašević neće dočekati jutro".

Gradonačelnik je ostao u Gradskoj upravi, a evakuisani su službenici i zaposleni.

Koordinator stranke Možemo Sandra Benčić izjavila je da je ulazak policije u prostorije ove stranke u Zagrebu udar na lokalnu vlast, iza kojeg, kako tvrdi, stoji premijer Andrej Plenković.

"Plenković preuzima poslove lokalne vlasti, odlučuje mimo Ustava o stvarima o kojima ne može odlučivati i isti dan šalje nam policiju u stranku. Meni to izgleda kao udar", rekla je Benčićeva.

Grad Zagreb htio je da organizuje doček hrvatskih rukometaša koji su na Evropskom prvenstvu u Švedskoj osvojili bronzanu medalju, ali bez prisustva kontroverznog pjevača poznatog po glorifikovanju ustaštva Marka Perkovića Tompsona.

Vlada Hrvatske je objavila da će u sa Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića u 18.00 časova organizovati doček rukometaša i pozvali sve građane da se pridruže.

Na pitanje hoće li nastupiti Tompson, ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da će biti ispunjene sve želje rukometaša.

Hrvatski rukometaši pozvali su Tompsona da bude na dočeku.

