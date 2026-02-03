Voz Beograd–Budimpešta uskoro kreće: Evo koliko će koštati karta

Putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta uskoro počinje, a putovanje između dva grada trajaće nešto više od tri sata. Prema najavama, karta će koštati 32 evra, dok se početak redovnih polazaka očekuje već tokom marta.

Teretni željeznički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude uspostavljen krajem februara, dok se početak putničkog saobraćaja očekuje do kraja marta, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Ministarka je navela da je prije desetak dana u Budimpešti razgovarala sa predstavnicima mađarske delegacije o obavezama koje Srbija mora da ispuni prije puštanja pruge u rad, ističući da su svi dogovoreni koraci već završeni sa srpske strane.

Prema njenim riječima, trenutno se čeka da mađarska strana aktivira i testira svoje željezničke sisteme, kao i da sprovede obuku mašinovođa i pratećeg osoblja.

"Preostaje još da Mađarska izvrši sertifikaciju našeg voza 'Soko' na svojoj teritoriji, nakon čega slijedi obuka zaposlenih. Očekujem da će mađarske kolege ispuniti dogovoreno, kako bismo već u martu mogli da putujemo od Beograda do Budimpešte za oko tri sata i 15 minuta, po cijeni od 32 evra u dinarskoj protivvrijednosti", rekla je Sofronijević.

Kako je prethodno saopštila kompanija Srbijavoz, na relaciji Beograd-Budimpešta putnike će prevoziti pet novih kineskih vozova, dok se trenutno na domaćoj deonici pruge, na intersiti liniji "Soko", koriste tri ranije nabavljena dvospratna Štadlerova voza.

Brza pruga Beograd-Budimpešta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Centralnoj i Istočnoj Evropi i ključni segment saradnje Kine, Srbije i Mađarske u okviru inicijative "Pojas i put".

Srpski dio ove željezničke trase dug je 183,1 kilometar, projektovan za brzine do 200 kilometara na sat, a izgrađen je kao dvokolosečna i elektrifikovana pruga namijenjena kako putničkom, tako i teretnom saobraćaju.

(EUpravo zato/biznis.rs)