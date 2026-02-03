logo
Voz Beograd–Budimpešta uskoro kreće: Evo koliko će koštati karta

Voz Beograd–Budimpešta uskoro kreće: Evo koliko će koštati karta

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta uskoro počinje, a putovanje između dva grada trajaće nešto više od tri sata. Prema najavama, karta će koštati 32 evra, dok se početak redovnih polazaka očekuje već tokom marta.

Brzi voz Beograd-Budimpešta uskoro Izvor: Shutterstock/A great shot of

Teretni željeznički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude uspostavljen krajem februara, dok se početak putničkog saobraćaja očekuje do kraja marta, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Ministarka je navela da je prije desetak dana u Budimpešti razgovarala sa predstavnicima mađarske delegacije o obavezama koje Srbija mora da ispuni prije puštanja pruge u rad, ističući da su svi dogovoreni koraci već završeni sa srpske strane.

Prema njenim riječima, trenutno se čeka da mađarska strana aktivira i testira svoje željezničke sisteme, kao i da sprovede obuku mašinovođa i pratećeg osoblja.

"Preostaje još da Mađarska izvrši sertifikaciju našeg voza 'Soko' na svojoj teritoriji, nakon čega slijedi obuka zaposlenih. Očekujem da će mađarske kolege ispuniti dogovoreno, kako bismo već u martu mogli da putujemo od Beograda do Budimpešte za oko tri sata i 15 minuta, po cijeni od 32 evra u dinarskoj protivvrijednosti", rekla je Sofronijević.

Kako je prethodno saopštila kompanija Srbijavoz, na relaciji Beograd-Budimpešta putnike će prevoziti pet novih kineskih vozova, dok se trenutno na domaćoj deonici pruge, na intersiti liniji "Soko", koriste tri ranije nabavljena dvospratna Štadlerova voza.

Brza pruga Beograd-Budimpešta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Centralnoj i Istočnoj Evropi i ključni segment saradnje Kine, Srbije i Mađarske u okviru inicijative "Pojas i put".

Srpski dio ove željezničke trase dug je 183,1 kilometar, projektovan za brzine do 200 kilometara na sat, a izgrađen je kao dvokolosečna i elektrifikovana pruga namijenjena kako putničkom, tako i teretnom saobraćaju.

(EUpravo zato/biznis.rs)

