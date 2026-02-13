logo
Tragičan kraj potrage: Ronioci pronašli tijelo djevojke koja je automobilom sletjela u nabujalu Moraču

Tragičan kraj potrage: Ronioci pronašli tijelo djevojke koja je automobilom sletjela u nabujalu Moraču

Autor Dušan Volaš
0

Ronioci su pronašli tijelo djevojke koja je 9. februara sletjela automobilom u nabujalu Moraču, kod Vukovačkog mosta.

Ronioci pronašli tijelo djevojke koja je automobilom sletjela u nabujalu Moraču Izvor: RTCG/Screenshot

Tijelo ženske osoba koja je vozilom 9. februara sletela u nabujalu Moraču pronađeno je danas kod Vukovačkog mosta.

"Potraga je svih pet dana bila jako teška, zbog nabujale rijeke i zamućenog vodostaja. Naši ronioci sve vrijeme su bili na terenu. Imamo puno iskustva u pretragama i donjeg i gornjeg toka Morače, ono što je pokazala praksa jeste da se tijela pronađu mahom u delu Botuna ili kod Vukovačkog mosta", kazao je za RINU Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra.

Podsjetimo, djevojka je tokom kasnih večeranjih sati sletjela vozilom u rijeku kod mosta Luča, a njeno kretenje zabilježile su i obližnje sigurnosne kamere.

Potraga je krenula odmah, a u njoj su učestvovali ronioci, vatrogasci-spasioci, policija a pomagali su i mještani.

Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće biće poznate nakon istrage.

(RINA/MONDO)

Crna Gora

