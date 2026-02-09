logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čamci, dronovi i ronioci u akciji: Intenzivna potraga za djevojkom koja je automobilom sletjela u Moraču (Foto)

Čamci, dronovi i ronioci u akciji: Intenzivna potraga za djevojkom koja je automobilom sletjela u Moraču (Foto)

Autor Dušan Volaš
0

Potraga za automobilom koji je u noći sa subote na nedjelju sletio u reku Moraču i dalje traje. Prema prvim informacijama, za volanom je bila djevojka, dok broj ostalih putnika još nije potvrđen.

Intenzivna potraga za djevojkom koja je automobilom sletjela u Moraču Izvor: Rina

Potraga za jednom ili više osoba koje su automobilom sletjele u reku Moraču još uvijek traje. Prema prvim informacijama, za volanom je bila djevojka, ali nije poznato koliko još osoba je bilo unutra. Na terenu su ekipe Službe zaštite i spašavanja.

"Teren se pregleda čamcima i dronovima, potraga još uvijek traje", potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Podgorice.

Na terenu su i ronioci iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

"Ekipe su bile juče na terenu, a potraga se nastavila i danas. Potragu otežavaju loši uslovi", rekao je Danilo Mijajlović iz RRCB.

Pogledajte

00:55
Snimak sa lica mesta gde je vozilo sletelo u reku Moraču
Izvor: RINA
Izvor: RINA

Nesreća se dogodila u noći subote na nedjelju, a nadzorne kamere snimile su vozilo koje se kreće ulicama i prije mosta je, kako se pretpostavlja, djevojka izgubila kontrolu - vozilo je prešlo iz desne u lijevu traku preko ostrva, pa sletjelo u Moraču. Na makadamu su primijećeni tragovi, kao i dijelovi vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Podgorica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ